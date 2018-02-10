HABER

AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 18:58 | Son Güncelleme

İl Başkanı Mete, 349 oyla yeniden seçildi

AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Kadem Mete seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 503 delege oy kullandı.

Kadem Mete, 349 delegenin oyunu alarak AK Parti Muğla İl Başkanı oldu. Kongrede aday olan Ozan Balcı'nın 152 oy aldığı seçimde, 2 oy da geçersiz sayıldı.

AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ne, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık ve Hamza Dağ, eski bakanlar, bölge milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti İl Başkanı Kadem Mete Kongre Muğla

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi

Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin

Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin

Gazi Meclis’te 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatıldı

Gazi Meclis’te 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatıldı

Nizip’te pırlanta mağazası açıldı

Nizip’te pırlanta mağazası açıldı

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Burhaniye'de zeytinlikleri kır bekçileri koruyor

Burhaniye'de zeytinlikleri kır bekçileri koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.