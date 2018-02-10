AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Kadem Mete seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 503 delege oy kullandı.

Kadem Mete, 349 delegenin oyunu alarak AK Parti Muğla İl Başkanı oldu. Kongrede aday olan Ozan Balcı'nın 152 oy aldığı seçimde, 2 oy da geçersiz sayıldı.

AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ne, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık ve Hamza Dağ, eski bakanlar, bölge milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.