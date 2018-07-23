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AK Parti MYK toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 14.25'te başladı.

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AK Parti MYK toplandı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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