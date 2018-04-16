AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni bir bürokrasi, idari sistem ve teamüllerin oluşması anlamına geldiğini, bununa ilgili yürütülen titiz çalışmanın Milli Mutabakat Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderileceğini bildirdi. Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uyum yasalarına ilişkin bir soru üzerine Ünal, MHP ile oluşturdukları Milli Mutabakat Komisyonunun öncelikli olarak ittifak yasasıyla ilgili iki parti bünyesindeki komisyonların çalışmalarını değerlendirdiğini, Anayasa Komisyonuna havale edilmesinin ardından Genel Kurul'da yasalaştırıldığını anımsattı. Seçime, yürütmenin şekline, üst bürokrasiye dönük bazı yeni düzenlemelerle ilgili benzer bir çalışma yürütüldüğünü belirten Ünal, "Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, takdir edersiniz ki tamamen yeni bir bürokrasinin oluşması, yeni bir idari sistemin oluşması, yeni teamüllerin oluşması anlamına da geliyor. Bununla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra tekrardan Milli Mutabakat Komisyonunda bir ortak çalışmayı müteakip TBMM'ye bu çalışmalar gönderilecek." diye konuştu.

Aynı gazeteci Ünal'a, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin üç alternatifin öne çıktığı ve AK Parti'de cumhurbaşkanı adayı olan ismin aynı zamanda milletvekili adayı olamamasına yönelik bir görüş bulunduğunu hatırlatarak "Bunlara ilişkin netleşen konu var mı" sorusunu yöneltti. Ünal, "Bir şey kesin kurul kararına bağlanmadıkça o şeyle ilgili bir seçenek değerlendirmesi yapabiliriz ama şu kadarını söyleyeyim ki bizim genel temayülümüz cumhurbaşkanı adayı olan kişinin aynı zamanda milletvekili adayı olmaması yönünde. Yine genel temayülümüz 100 bin imza için noterlerin değil, Yüksek Seçim Kurulunun ilçelerde ve illerde bu konuda sorumluluk üstlenip genel bir çalışma yapması yönünde" yanıtını verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti ve hükümete yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Ünal, söz konusu söylemleri değerlendirmeye değer görmediğini belirtti. Bu açıklamaları "spekülasyon, yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunlar üzerinden siyasal konum oluşturmak üzere yapılan söylemler" olarak nitelendiren Ünal, "Bunlar Temel Karamollaoğlu'nun kendi siyasi görüşleridir, kendi siyasi değerlendirmeleridir. Bu siyasi değerlendirmeleri de yeni siyasi değerlendirmeler değil, bunlarla ilgili sadece şöyle düşünüyorum, Temel Karamollaoğlu böyle düşünüyormuş." diye konuştu.

- "Türkiye karşıtı bir dil ve söylem" Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz kurlarına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "Türkiye'ye yatırım yapılamayacağını söyledi. 'Bu ortamda kimse yatırım yapmaz.' dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Ünal, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili ve söylemi çok açık ve net Türkiye karşıtı bir dil ve söylem" yanıtını verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir erdoğanfobya yaşıyor" diyen Ünal, şunları söyledi: "Bu erdoğanfobyanın artık geldiği nokta Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan korkusu, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda. 'Türkiye'de adalet, can ve mal güvenliği, mahkeme yok.' diyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarının meşruiyetini tartışmalı hale getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'ye yatırım yapmayın.' demesini de gayet normal karşılıyorum. Bu DHKP-C'nin, PKK/PYD/YPG'nin, MLKP'nin, yani bu ortak geleneğin temel karakteristik özelliğidir. Dolayısıyla bu yıkıcı söylem, bir muhalefet değil apaçık bir düşmanlık şeklinde kendisini gösteriyor."

Ünal, siyasette muhalefetin olabileceğini ancak milli meselelerde mutabakatın önemli olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değil. Milli meselelerde de hiçbir zaman mutabakat içinde olduğu görülmemiş" diye konuştu. Muhalefetin çözüm önerisi üretmesinin önemine değinen Ünal, şunları kaydetti: "Bu ülke, dört terör örgütüyle mücadele ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi iki siyasi ve askeri yüksek başarı kazanmış ve bu ülke bölgedeki sorunların kilit ülkesi olmuş. Bu ülkenin lideri 10 gün içinde dört liderle defalarca görüşerek bölgesel sorunlarda adeta oyun kurucu bir lider durumunda. Bu ülkenin sınır güvenliği sağlanmış, terörle mücadelesinde ciddi mesafe katedilmiş, bu ülke bütün bunlara rağmen 7,4 oranında büyüme göstermiş, son bir yılda 1 milyon 360 bin kişiye istihdam sağlamış ve bu ülke, bütün içinde bulunduğu ateş çemberine rağmen yani Suriye'den, Irak'a, Libya'ya, Ukrayna'ya kadar uzanan istikrarsızlık ortamında istikrarını, güvenliğini korumuş bir ülke."