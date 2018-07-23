HABER

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 5 saat 15 dakika sürdü.

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
DP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorumDP'li Uysal: Meral Hanımın görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum
Kuyuya düşen yaban domuzu AKUT tarafından kurtarıldıKuyuya düşen yaban domuzu AKUT tarafından kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) AK Parti MYK toplantısı sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.