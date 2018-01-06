AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında Türkiye'de hayatından memnun olan tek adam, Kılıçdaroğlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuş babam konuş. Kaval elin yel Allah'ın, üfle babam üfle. Her gün bir şey yumurtluyor." dedi.
Yıldırım, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir İl Kongresi'nde partililere hitap etti.
Türkiye'nin, sadece bölgede geleceğin teminatı bir ülke olmadığını belirten Yıldırım, aynı zamanda mazlum, masum ve başı derde giren insanların da sığınacağı emin bir yuva haline geldiğini söyledi.
Yıldırım, milyonlarca kişinin Suriye, Irak ve Afganistan'dan canını kurtarmak için Türkiye'ye geldiğini ve hayat bulduğunu ifade etti.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla bugünlere gelindiğine işaret eden Yıldırım, bundan sonra da insanı yücelterek devleti yüceltip hedeflere ulaşılacağını dile getirdi.
Başbakan Yıldırım, Kudüs'ün ve mazlumların hukukunu koruyan Türkiye'nin, komşuların hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacağını vurgulayarak,"İran'a, Afganistan'a, Pakistan'a, önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar, iç işlerini dizayn etmeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye, her zaman haksızlıkların karşısında hakkın, haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Bu herkes tarafından bilinmelidir. Ülkemize, komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız." diye konuştu.
- "Her gün bir şey yumurtluyor"
"Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Bey, yine bugün inciler döktürmüş." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Diyor ki, belli ki hala Meclis konuşmasının izleri kafasından silinmemiş. Yatıyor, kalkıyor o konuşmayı hatırlıyor. Başbakan dedi ki 'Kamyoncular hayatından memnun', 'Eğer memnunsanız gidin Binali Yıldırım'a oy verin' diyor. Kılıçdaroğlu, şunu aklına koy, kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşın da derdi bizim derdimizdir.
Bir şeyi daha bilmeni isterim. Kamyoncuların derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara de ki 'Sertavul Geçidi eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Elmadağ rampaları eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Daha yetmedi, Bilecik Gülümbe rampalarını nasıl çıkardınız, şimdi nasıl çıkıyorsunuz? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyordunuz, şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? Zigana nasıldı, şimdi nasıl? Ovit'ten geçiş nasıldı, şimdi nasıl geçiliyor? Aslında Türkiye'de hayatından memnun olan tek adam, Kılıçdaroğlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuş babam konuş. Kaval elin yel Allah'ın, üfle babam üfle. Her gün bir şey yumurtluyor. Yalanın da bir endazesi olur be kardeşim. Artık yalanda da standardı çökertti maşallah. Eğer millet buna itibar etseydi... 15 senedir bir santim ne uzuyor, ne kısalıyor, yerinde sayıyor."
- "Ne yalan söylersen söyle faydası yok"
Yıldırım, Nevşehirlilerin "Kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz" sözünü anımsatarak, "Biz Nevşehirliyiz, bize şekil yapılmaz. Kılıçdaroğlu, Nevşehir'e şekil yapamazsın. Ne yalan söylersen söyle faydası yok." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun da yapılanlardan memnun olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ama pozisyonu müsait değil söyleyemiyor. O yollardan giderken, Erzincan'dan Erzurum'a giderken, Sansa Deresi'nde 13 tane köprüden geçerken, Fırat'ın üzerine geçirilen o gerdanlıkları temaşa ederken yanlışlıkla 'Ne kadar güzel olmuş bu köprüler, yollar' diye söyleyince, yanındakilerin 'Ya Genel Başkanım gazeteciler var. Bunu AK Parti yaptı, dikkat edelim' diye uyardıklarını ben duydum. Yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik, milleti birleştirdik. Gençler, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilmelidir."
(Sürecek)
(AA)
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