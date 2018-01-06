AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Aslında Türkiye'de hayatından memnun olan tek adam, Kılıçdaroğlu. Niye? Dert yok, kasavet yok, iktidar yok, sorumluluk yok. Bol keseden konuş babam konuş. Kaval elin yel Allah'ın, üfle babam üfle. Her gün bir şey yumurtluyor." dedi.

Yıldırım, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Nevşehir İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Türkiye'nin, sadece bölgede geleceğin teminatı bir ülke olmadığını belirten Yıldırım, aynı zamanda mazlum, masum ve başı derde giren insanların da sığınacağı emin bir yuva haline geldiğini söyledi.

Yıldırım, milyonlarca kişinin Suriye, Irak ve Afganistan'dan canını kurtarmak için Türkiye'ye geldiğini ve hayat bulduğunu ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla bugünlere gelindiğine işaret eden Yıldırım, bundan sonra da insanı yücelterek devleti yüceltip hedeflere ulaşılacağını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, Kudüs'ün ve mazlumların hukukunu koruyan Türkiye'nin, komşuların hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacağını vurgulayarak,"İran'a, Afganistan'a, Pakistan'a, önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar, iç işlerini dizayn etmeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye, her zaman haksızlıkların karşısında hakkın, haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Bu herkes tarafından bilinmelidir. Ülkemize, komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız." diye konuştu.