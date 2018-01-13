AK Parti Niğde 6. Olağan İl Kongresi

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek." dedi.
Yıldırım, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar ve şehitler diyarı Niğde'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Niğde'den Ömer Halisdemir ve 5 arkadaşının şehit olduğunu hatırlatan Yıldırım, o karanlık gecede Erzincanlı, Antalyalı, Trabzonlu, Şanlıurfalı, Kayserili herkesin bu toprakların birliği için can verdiğini söyledi.
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömür dileyen Yıldırım, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında meydanlarda demokrasi nöbeti tutan Niğdelilere de şükranlarını sundu.
AK Parti Niğde teşkilatının, şimdiden 2019'a hazır olduğunu salondaki coşkuyla gösterdiğini anlatan Yıldırım, Niğde'nin her zaman milli iradeye sahip çıktığını aktardı.
"AK Parti'nin siyaset anlayışında sen ben yok, biz varız. AK Parti'nin yolu milletin yoludur. AK Parti'nin siyasetinin istikameti milletin gösterdiği istikamettir. Bizler 80 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz." diyen Yıldırım, her şeyi birlik, beraberlik ve kardeşliği düşünerek yaptıklarını dile getirdi.
- "Milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz"
Demokrasiye sonuna kadar inandıklarına, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Herkes inandığı gibi kendisini ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes özgürce bütün haklardan yararlanırken ülkemizin, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek, riayet edecek. Unutmayalım, emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmeden içimizde işbirlikçiler bulunca gücümüzü azaltacak projeleri, planları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, daha fazla kenetleneceğiz."
Yıldırım, temel hak ve hürriyetler, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü, milletin birliği ve istiklalin sembolü ay yıldızlı bayrağın tartışma konusu olamayacağını vurguladı.
- "Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır"
Her vatandaşın, bu güzel Türkiye'de ayrı itibara sahip olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Siyasetten tek muradımız var, bu ülkeye hizmet etmek, bu ülkenin yüzünü güldürmek. Gerisi angaryadır, teferruattır. Tek muradımız vatandaşımızın rızasını kazanmaktır. AK Parti, Türkiye'nin mutluluğuna, huzuruna kendini adamış kadroların partisidir. AK Parti hizip yapan bir parti değildir. Bir zümre veya sınıfın partisi de değildir. AK Parti, liderinden mahalle temsilcisine, Başbakanından sandık müşahidine, 'Önce Türkiye' diyenlerin partisidir. 'Önce Türkiye önce adalet, önce kardeşlik, terörle mücadele ve milli mutabakat.' AK Parti, tutuculuğa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan bir partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliğini, kardeşliğini sağlamış, terörü tedavülden çıkarmış bir ükedir. Bugüne kadar imkansız denenleri başardık. Büyük zorluklardan, imtihanlardan geçtik. Bunu da başaracağız. Kimse bizi yolumuzdan, istikametimizden alıkoyamayacaktır. Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek. Biz inşa etmeye, kırgın gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Bizim için ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceği, güvenliği her şeyin üzerindedir."
(Sürecek)
(AA)
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