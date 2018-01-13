AK Parti Niğde 6. Olağan İl Kongresi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Niğde'den Ömer Halisdemir ve 5 arkadaşının şehit olduğunu hatırlatan Yıldırım, o karanlık gecede Erzincanlı, Antalyalı, Trabzonlu, Şanlıurfalı, Kayserili herkesin bu toprakların birliği için can verdiğini söyledi.

Yıldırım, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kahramanlar ve şehitler diyarı Niğde'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek." dedi.

"AK Parti'nin siyaset anlayışında sen ben yok, biz varız. AK Parti'nin yolu milletin yoludur. AK Parti'nin siyasetinin istikameti milletin gösterdiği istikamettir. Bizler 80 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz." diyen Yıldırım, her şeyi birlik, beraberlik ve kardeşliği düşünerek yaptıklarını dile getirdi.

- "Milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz"

Demokrasiye sonuna kadar inandıklarına, kimseyi kendilerine benzetme arzusunda olmadıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye özgürlüklerin ülkesidir. Bu topraklarda her vatandaş inandığı gibi yaşama hakkına sahiptir. Herkes inandığı gibi kendisini ifade etmek hakkına sahiptir. Herkes özgürce bütün haklardan yararlanırken ülkemizin, devletimizin bölünmez bütünlüğüne saygı gösterecek, riayet edecek. Unutmayalım, emperyalistler hiçbir zaman ülkemiz üzerindeki planlarından vazgeçmeden içimizde işbirlikçiler bulunca gücümüzü azaltacak projeleri, planları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin emelleri, hedefleri vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmak için milletçe birbirimizi daha çok seveceğiz, daha fazla kenetleneceğiz."