AK Parti Niğde 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 21 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:48 |21 dakika önce

- Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (2) - "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bugün konuşmasında diyor ki 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım'. 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın" - "Anamuhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasınd

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Benim sözüm var, adaları geri alacağım" dediğini ve "Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?" diye sorduğunu belirterek, "Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." dedi. Yıldırım, partisinin 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen Niğde 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Terörle mücadeleyi yalnızca teröristle mücadele olarak görmediklerini söyleyen Yıldırım, "Terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak da görmüyoruz. Hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsanlarımızın refahını daha da artırmak, bölgesel kalkınma farklarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörün mağdur ettiği vatandaşların yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, "Terörle mücadelemizin ardından yerle bir olan, çukur siyasetiyle adeta harabeye dönen illerimizi, ilçelerimizi yeniden inşa ederek, 26 binden fazla konutu yeniden yapıp orada vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bütün sosyal alanları, alt yapılarını, yollarıyla sularıyla caddeleriyle yeniden yapıyoruz." dedi.

Kayyum atanan belediyelerin bölgede güzel hizmetler yaptığına dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar kayyum atanan 90'dan fazla belediyede 2,5 milyar lira yatırım yapılarak, o bölgelerin, illerin, ilçelerin bütün alt yapısı yenilendi. Hem bu yatırımı yapıyor hem de bu belediyelerin borçlarını da ödüyor. Aynı zamanda daha önceki belediyeler maalesef aldıkları paraları hizmet için harcamadıkları gibi Ankara'dan gönderilen paraları dağa, teröristlere daha fazla insan öldürmesi, daha fazla kaos çıkarması için aktardılar. Bugüne kadar bu belediyelerin biriktirdiği borç miktarı, 4 milyar liranın üzerine çıkmıştır." - "Terörle mücadelede kazanan millet oldu" Bölgedeki vatandaşların teröre lanet okuduğunu, terörle arasındaki mesafeyi gittikçe artırdığını söyleyen Yıldırım, "Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Biz güvenlik ve özgürlüğün dengesini sağlayan bir mücadele içindeyiz. Biz bölgesel kalkınma farklarını en aşağıya indirirken bütün gücümüzü vatandaşımızdan aldık." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin her zaman güçlü iktidara, istikrar ve güvene ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İşte 15 yıldır yaptığımız da budur. İnşallah AK Parti, bugüne kadar kazandığı tecrübeyle yaptığı hizmetlere önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin hedeflerini bir bir gerçekleştirecek ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu. - "Anamuhalefet partisi başkanında yalan gani" Niğde ile ilgili yatırımları, projeleri ve müjdeleri konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na birkaç kelime söylemek istediğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Her ne kadar laftan anlamasa da vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu anamuhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasından yetişmenin imkanı yok. Yani 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, onun yalanları bundan daha fazla tutuyor. Bizim yollar bile söyledikleri yalanların gerisinde kalıyor. Bugün konuşmasında diyor ki 'Efendim benim sözüm var, adaları geri alacağım'. 'Adalar bizim mi, Yunanistan mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın."