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AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 00:00 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul'da düzenlenen AK Parti mitingine 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Yetkililerden alınan bilgiye göre, helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasa dışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

(AA)

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