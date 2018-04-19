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AK Parti'nin Meral Akşener planı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Ankara'da bu konu tartışılırken kulislerden gelen bilgiler, siyasetin tansiyonunu yükseltecek. Son bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki seçime katılacaklarını açıklamasına karşın YSK'daki hakim görüş bunun mümkün olmadığı yönünde. Ancak AK Parti'nin seçime girebilmek için zorunlu olan 6 aylık sürenin indirilmesini talep edeceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Seçim kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçime girebilmek için zorunlu süreyi indirmeye onay vermesi durumunda, düzenlemenin acil olarak yasalaştırılacağı iddia edildi. YSK'ya göre, İYİ Parti'nin 10 Aralık 2017'de düzenlediği kurucular kurulu kongresi, büyük kongre sayıldığı belirtildi. Ancak, İYİ Parti ilçe kongrelerinin 26 Şubat 2018'de tamamlanması, İYİ Parti için 24 Haziran seçimlerinde büyük risk oluşturuyor.

MERAL AKŞENER: İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığında değerlendirdi.

Akşener, "Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir." ifadelerini kullandı.

"BEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. An itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim ve sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Ben cumhurbaşkanlığına adayım. Yüzbin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum; Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar ama paçayı sudan çıkartamayacaklar"

"GÖZÜNAYDIN TÜRKİYE"

Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Gözünaydın Türkiye. 15 yıldır hüküm süren korku ikliminden çıkmak için önüne bir fırsat geldi. Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun. Bugüne kadar yolumuzu kesmek için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Engelleri aşa aşa geldik. Bugünden sonra da, engelleri aşa aşa İYİ'leri iktidara getirecegiz" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Erken seçime gidilmesinin 2 sebebi var.Bunları inkar eden sadece kendini kandırır. 1,İYİ Partinin seçime sokulmaması. Zira AKP ve CB çok büyük ihtimalle koltuğu kaybedecek. 2-Ekonominin çöküşü daha fazla saklanamayacak. Hile yapalım deseler bu sefer sandık güvenliği çok sıkı olacak.Şayet ortaya çıkarsa bu kez halk sokaklarda adalet arar. İyisimi güç,YSK,Hukuk sistemi elimizdeyken bu işi masa başında çözelim dediler. Ama hem korkaklıklarını hem de kalleşliklerini ilan etmiş oldular.Cumhur ittifakı korkaklar ittifakı oldu.
Meralcim boşa sıkma, saldırgansın ama bir lider imajını göremedik henüz. inşallah olursun, olabilirsen fayda var!
tayyip her şey yapabilir güven olmaz adam 2 ay önce kendi demedimi seçim olmayacak burası söyle değil gibisidnen. baktılar akşener geliyor g** korkusu nelere kadir görüyoruz hemen erken seçim iyi partinin katılmaması için her şeyi yapacaklardır.
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