AK Parti'nin Meral Akşener planı!

"BEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"



Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. An itibariyle seçim çalışmalarına başlıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli konu seçim ve sandıkların güvenliğini sağlamaktır. Ben cumhurbaşkanlığına adayım. Yüzbin imzayla aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar siyaset simsarlarına şunu söylemek istiyorum; Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyorlar ama paçayı sudan çıkartamayacaklar"

"GÖZÜNAYDIN TÜRKİYE"



Açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Gözünaydın Türkiye. 15 yıldır hüküm süren korku ikliminden çıkmak için önüne bir fırsat geldi. Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun. Bugüne kadar yolumuzu kesmek için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Engelleri aşa aşa geldik. Bugünden sonra da, engelleri aşa aşa İYİ'leri iktidara getirecegiz" ifadesini kullandı.