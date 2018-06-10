AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

2015 seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 63 oy aldığı Ordu'da Başbakan Binali Yıldırım 31 Mayıs 2018'de miting düzenledi. Yıldırım'ın mitingine katılımın oldukça düşük olduğu görüldü.
AKŞENER'İN MİTİNGİNE YÜKSEK KATILIM
Ordu'da ilk miting İYİ Parti Lideri Akşener tarafından yapıldı. Akşener'in mitingi adeta gövde gösterisine dönüştü. Mitingi on binlerce kişi izlerken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşın büyük coşkusu vardı. İYİ Partililer de Başbakan Binali Yıldırım'ın on gün önceki mitingiyle Akşener mitingini kıyasladı.
BAŞBAKAN YILDIRIM'IN MİTİNGİNE BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ordu mitingi Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yapılmıştı ve fotoğrafların yanı sıra videolarda da mitingin boş kaldığı gözlenmişti. Mitinge yaklaşık 1000'e yakın kişinin katıldığı belirtilmişti. Akşener'in mitinginde ise Cumhuriyet Meydanı neredeyse tamamen dolarken mitingi alan dışından da takip edenler oldu.
DİĞER ADAYLAR DA GELECEK
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 13 Haziran günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 18 Haziran tarihinde Ordu'da miting yapacağı açıklandı.
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