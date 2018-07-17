AK Parti’nin teklifine ilk itiraz İYİ Parti’den

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, “Terörle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Ancak Mustafa Muğlalı yöntemlerinin 21. yüzyıla uygulanmış türüne de karşıyız. Herşey Anayasa'ya uygun olmalı. Söz konusu teklifin 35. maddesinin C ve Ç bendleri hem Anayasa’ya, hem da Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırıdır. ‘Suçun şahsiliği’ ilkesi hiçe sayılarak, haberleşme ve seyahat özgürlüğü gibi temel insan hakları yok sayılmıştır. Bu maddeler, terör örgütlerinin arzuladığı, iç karışıklığın yaratılmasına sebep olur” dedi.
Bugüne kadar 7 kez uzatılan ve 2 yıldır devam eden OHAL süreci 18 Temmuz'da sona erecek ve uzatılmayacak. Ancak OHAL sonrası terörle mücadelede aksama yaşanmaması için Adalet ve Kalkınma Partisi, hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Söz konusu kanun teklifinin 35. Maddesi'nin C ve Ç bendlerinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirten İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Suç işleyen bir kişinin işlediği suçtan dolayı, suçlunun aile bireylerini de cezalandırmak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Kanun teklifinde AKP milletvekilleri, suçluların aile bireylerinin pasaportlarını iptal etme, telefonlarını dinleme gibi ‘suçun şahsiliği' ilkesi hiçe saymış, haberleşme ve seyahat özgürlüğü gibi temel insan haklarına aykırı maddeler eklemişlerdir. Ayrıca suçlunun aile bireylerinin de pasaportlarına el koymak, seyahat özgürlüğünü İçişleri Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakmak anlamına gelir ” şeklinde konuştu.
C) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; haklarında (A) ve (B) fıkraları uyarınca idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhalIgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilebilir. İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.
Ç) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle hakkında inceleme ve soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilir.
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