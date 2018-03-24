ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik olarak, "Yolsuzlukla oy hırsızlığıyla millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Geçmişte kaymakamların CHP'nin ilçe başkanı, valilerin ise il başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, CHP'nin demokrasiyle yakından uzaktan alakası olmadığını belirtti. Özellikle 1946 seçimlerinin tarihe hileli seçim olarak geçtiğini hatırlatan Erdoğan, O dönemde CHP'nin Demokrat Parti'nin yeterince örgütlenmesine fırsat bırakmamak için genel seçimleri bir yıl önceye aldığını anlattı. 1946'daki seçimleri ve bu seçimlerde yaşanan hileleri İnönü'nün damadı Metin Toker'in anlattığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Demokrat Parti, sadece 351 adayla seçime giriyordu ki, hiçbir hile, hiçbir mazbata değişikliği, hiçbir tesir yapılmasa ve iktidar istisnasız her yerde kaybetse bile CHP'nin Meclis'te 114 sandalyesi otomatik şekilde olacaktı. Hale bak. Kazananın baştan belli olduğu, sandığın ise milli irade gasbının aracı haline getirildiği sözde bir seçim yaşandı, hale bak. Her ne kadar seçimin resmi galibi CHP olsa da seçimin gerçek galibi Demokrat Parti'ydi. Seçim sürecinde millete uygulanan baskı, yıldırma, eziyet ile sandıkta yaşanan yolsuzluklar, CHP'ye 4 yıl daha iktidar yolu açtı ama unutmayın; gecenin hükmü, güneş doğana kadardır."

- "Siyaset bu ülkede hiçbir zaman bu denli ayağa düşürülmemiştir" Salondakilerin "Vur vur inlesin CHP dinlesin" sloganları üzerine Erdoğan, "Nasıl dinleyecek, kulağı var duymuyor. Gözü var, görmüyor. Ağzı var hakkı konuşmuyor. CHP'nin hükmü de tüm baskılara sandıkta yaşanan bütün hırsızlıklara rağmen, ancak dört yıl daha sürebildi. Ne zaman gizli oy, açık sayım sistemi devreye girdi işte o zaman milletimiz CHP'yi sandığa gömdü." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin olağanüstü durumlar dışında CHP'ye bir daha iktidar yüzü göstermediğini belirterek, şunları kaydetti: "Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetçinin millete de faydası dokunmaz. Kazanmak değil, kaybettirmek için yıkmak, yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanları dışında hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu tarz lüzumsuz tartışmalarla anamuhalefet sadece 15 Temmuz gecesi milli iradeye kasteden alçakların yarım bıraktığı işi tamamlama gayesine şu anda hizmet ediyor. Siyaset, bu ülkede hiçbir zaman bu denli ayağa düşürülmemiştir. Türkiye'nin anamuhalefet partisi tarihin hiçbir döneminde böyle zavallı bir anlayışa, böyle çapsız bir kadroya mahkum olmamıştır. Kendi hırslarını, kendi kifayetsizliklerini perdelemek için Türk demokrasisinin altını oymaya çalışanları, elbette bu millet affetmeyecektir ve 2019'da da bunları sandığa gömecektir. Miladını, miadını doldurmuş, terör örgütlerinin oyuncağı olmuş bu siyasi partiye milletimiz 2019'da seçim sandığı önüne geldiğinde inşallah bir kez daha hak ettiği dersi verecektir."

- 15 yılda Ordu'ya 18 milyar lira harcandı Kendilerini anamuhalefetin o kısır gündemine hapsedemeyeceklerini belirten Erdoğan, çünkü siyaseti rant aracı olarak değil, millete ve ülkeye hizmet vasıtası olarak gördüklerini söyledi. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır." ilkesiyle hareket ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini verdiklerini hatırlattı. Bu amaçla gece gündüz demeden Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, bu kapsamda, 15 yılda Ordu'ya 18 milyar lira harcadıklarını söyledi. Erdoğan, Ordu'ya eğitimde 3 bin 438 yeni derslik yaptıklarını, 21 bin öğrencisi ve 724 akademik personeliyle üniversiteyi ilim hayatına kazandırdıklarını ve 3 bin 406 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları inşa ettiklerini hatırlattı. Kente 37 sağlık tesisi kazandırdıklarını da anlatan Erdoğan, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesini de yakında hizmete sunacaklarını kaydetti.

TOKİ ile Ordu'da son 15 yılda 4 bin 500 konutluk projeyi hayata geçirdiklerini de dile getiren Erdoğan, Ordu'da 50 kilometrelik bölünmüş yola 15 yılda 100 kilometre daha ilave ettiklerini, 9 adet çift, 9 adet tek tüp olmak üzere toplam 18 adet tünel kazandırdıklarını da vurguladı. Erdoğan, yatırım maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olan 12 adet yol projesinin yapımının da devam ettiğini bildirdi. Maliyeti 2 milyar lira olan, içinde 11 köprü ve 6 tünelin olduğu çevre yolunu Ordu için önemli gördüğünü dile getiren Erdoğan, bu projenin tamamını 2021 yılında bitireceklerini ifade etti. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk deniz dolgusuyla inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı da kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, havalimanının geçen yılki yolcu kapasitesinin 1 milyon 193 bine ulaştığını açıkladı. Ordu şehir merkezinin, Gülyalı, Ünye ilçeleri ile civar yerleşim yerlerinin 2040'a kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını belirten Erdoğan, Ordu'nun su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların istifadesine sunmak için beş barajın daha inşa edileceğini bildirdi.

Çınarsuyu Tabiat Parkı, Ulugöl Tabiat Parkı ve şehrin diğer güzelliklerinin uzun süre atıl kaldığını, şimdi bunu değiştireceklerini ifade eden Erdoğan, "Türk turizmini belli bölgelere, sadece deniz, kum, güneş mantığında hapsetmekten kurtarıyoruz. Yaylalarımız turizm için bir değer değil mi? Tabii güzellikler, kültürel ve tarihi eserler artık insanların daha fazla merakını cezbediyor. Tabiat turizminin gelişmesiyle başta Ordulu hemşehrilerimiz olmak üzere bütün Türkiye kazanacaktır. Bu noktada biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Ordulu hemşehrilerimizin de şehrimize gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Ordu'ya üç tane organize sanayi bölgesinin yapımının, ciddi bir çekim alanını oluşturacağına vurgu yapan Erdoğan, "Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üretilerimize destek veriyoruz. Son 15 yılda Ordu'ya 3 katrilyon lira tutarında destek verdik. Bu katkılarımızı önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz." diye konuştu. - "Dışlamak, ötekileştirmek gibi bir lüksümüz yok"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim boş geçirecek tek bir anımız dahi yoktur. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak, ötekileştirmek gibi bir lüksümüz de yoktur. AK Parti bir grubun, hizbin veya etnik kökenin değil, milletimizin tamamının partisidir. AK kadro, ülkemizi 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak yegane siyasi harekettir. Buradaki tüm kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. 2019 seçimlerinde Ordu'dan yeni rekorlar, yeni başarılar bekliyorum. Kadın ve gençlik kollarımızdan daha fazla gayret bekliyorum." - "'İnlerine gireceğiz' dedik" Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Erdoğan şöyle konuştu: "Bu millet, güçlü bir millet. Bu millet, sıradan bir millet değil. Bu millet, her şeyden önce tarihten aldığı o güçle ve imanının kendisine verdiği o güçle; önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ardından Afrin harekatında gördüğünüz gibi hiç kimseyi dinlemeden yola çıktı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdı. Afrin'de de söyledik, dinlemediler. Gittiler terör örgütleriyle iş birliği yaptılar, PYD ile YPG ile yaptılar. Hala PYD ve YPG'nin PKK'nın yan kuruluşu olduğunu kabul etmeyecek kadar dünya siyasetini takip etmiyorlar. Kendilerine bunu anlatıyoruz, söylüyoruz, anlamıyorlar. Kusura bakmayın, o zaman biz de gireriz. Girdik mi Afrin'e? Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740 oldu. Ama baştan söyledik. 'İnlerine gireceğiz' dedik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestlerderesi'nde girdik. 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız' dedik. Nitekim onlar kaçtı, biz kovaladık. Hem de öyle kaçtılar ki en sonunda Suriye'ye kaçtılar. Orada da kovaladık."

- "Sana PYD/YPG selam duracak" Türkiye'nin dostlarının bu teröristlere güvendiğini, Türkiye ile iş birliği yapmadıklarını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Ne tür tüneller yapmışlar gördünüz değil mi? Onları o tünellere gömdük. Onlar Güneydoğu'da da yine kanallar açmışlardı, evler arasında tüneller açmışlardı. Onları, oralarda da biz aynı şekilde yine gömdük. Bundan sonra da gömeriz. Niye? Zulme rıza zulümdür... Hiçbir zaman biz zalimlerin yanında yer almadık, bundan sonra da almayacağız. Onun için dostlarımıza diyoruz ki, 'Gelin, bizimle beraber olun. Yanlış yapmayın.' Şu anda hamdolsun tam yetmese de biz kendi silahlarımızı büyük ölçüde üretir hale geldik. Bu silahlarımızla beraber de hamdolsun, bu mücadeleyi Mehmetçiğimiz dağ taş demeden, kar kış demeden sürdürüyor. Gençliğimizde söylerdik, 'Kar, bora, fırtına sükun bulacak.' şimdi diyorum ki, 'Sana PYD/YPG selam duracak.' Şimdi buraya geldik. Hamdolsun bugünleri gördük. Rabbim daha iyi günler gösterecek. Yeter ki benim milletim böyle dursun."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu da yapan Erdoğan, "Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok paralel devlet, yok şu devlet... Neredesin? Pensilvanya'da. Neredesin? Batı'da. Niye kaçtın? Burada dursaydın. Hukuk içerisinde bunlara gereken dersi vermeye de devam edeceğiz. Kaçan kaçtı, kovalayacağız. Bazılarını teslim ediyorlar, alacağız." şeklinde konuştu. "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, AK Parti Ordu teşkilatından, 2019 seçimlerini kazanmak için de söz istedi. - Notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelişinde partilileri selamladı. Salona dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı posterler asıldı. Salonda, üzerinde "Kahramanlık destanı yazan ordumuz Afrin'de, başkomutandan emir bekleyen Ordu'muz sizinle. Dualarımız ve tüm varlığımızla Mehmetçiğimizin yanındayız", "Bir tarafta diyorsunuz saygıyla anıyoruz atamı, bizler görmedik mi Ankara yollarında PKK ile volta atanı" yazılı pankartlar dikkati çekti.