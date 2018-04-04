AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Gökbel: “Büyük buluşmaya hazırız”

Denizli AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, 7 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı İl kongresine Pamukkale İlçe Teşkilatı olarak hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine hazırlanıyor. Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli ziyareti ile ilgili hazırlıklar gözden geçirildi, görev paylaşımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 7 Nisan tarihindeki AK Parti İl Kongresi’nin Pamukkale İlçesi sınırlarında bulunan Dokuzkavaklar’daki Hasan Gönüllü Spor Salonu’nda yapılacağını belirten İlçe Başkanı Uğur Gökbel, “Denizli’mizin gözde ilçesi Pamukkale, 7 Nisan’da yıllarca konuşulacak bir buluşmaya sahne olacak. Pamukkale olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. İl Kongremizi, bir miting ve düğün havasında gerçekleştirmek istiyoruz. Liderimizle Denizli’mizi buluşturduğumuz bu mitingin olabildiğince coşkulu geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Pamukkale İlçe Teşkilatı olarak sorumluluğumuzu da hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, hem Denizli’mize, hem de parti teşkilatları olarak bizlere güç verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Denizli ziyareti teşkilatlar olarak bizlerin de heyecanını tazeleyecektir” dedi.