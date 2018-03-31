AK Parti Pendik 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 yıl içerisinde 26 bin kilometreye çıkarmışız. Daha ne konuşuyoruz? 25 tane havaalanı, havalimanı varken şimdi 57 tane havaalanı, havalimanı var. Bunlar ne bunlar, batan bir ülke bunları yapabilir mi, biten bir ülke bunları yapabilir mi, bunları nasıl konuşursunuz? Konuşamazsınız bunları. Hele hele sorumluluk mevkinde bulunanlar, bunları hiç konuşamaz. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. İnanmıyorsan kusura bakma arkadaş, biz bu işe inananlarla yola devam ederiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi geçen 15 yılda 3,5 kat büyüttüklerini, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke hale getirdiklerini vurguladı. Tarihinin en büyük saldırılarına uğrayan ama aynı zamanda asırlık fırsatlarla da karşı karşıya bulunan Türkiye'yi hak ettiği yere getirine kadar, durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Varsın birileri kendi hayal dünyalarında, kendi sırça köşklerinde yaşamaya devam etsin. Biz, durmayacağız. " diye konuştu.

Görevi devraldıklarında Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu ve 2013 yılında IMF'ye borcu kalmadığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizi bundan kurtarın deyip duranlar, şimdi onlara sesleniyorum. Neredesiniz. Bak artık Türkiye, IMF'e borcu olan bir ülke değil, tam aksine IMF bizden bu arada Başbakanlığım döneminde 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlara dedim ki verelim. IMF de baktı ki Türkler ciddi, bu parayı verecekler, vazgeçtiler. Biz buyuz. Artık IMF'ye borcu olan bir Türkiye yok. Bizden önceki iktidarlar döneminde bunların kapısında dolaşan bir iktidar veya yönetimler vardı. Şimdi bunlar gitti. Geldik, Merkez Bankamızın döviz rezervi, 27,5 milyar dolar. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Bak nereden nereye geldik? Fakat bizim bu işi çok iyi bilenler var. Onlarla oturup konuştuğumuz zaman afra, tafra atıp tutuyorlar. Yok ekonomi şöyle, yok ekonomi böyle. Ne diyorsun? Bazıları bakıyorsun diyor ki yok kurda şöyle olduk, yok şunda böyle olduk, yok bunda böyle olduk. Batsın sizin kurunuz. Ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz ve böyle de devam edeceğiz. Şu anda altyapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var. Şu 15 yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış biz gelmişiz bunu şurada 15 yıl içerisinde 26 bin kilometreye çıkarmışız. Daha ne konuşuyoruz? 25 tane havaalanı, havalimanı varken şimdi 57 tane havaalanı, havalimanı var. Bunlar ne bunlar? Batan bir ülke bunları yapabilir mi? Biten bir ülke bunları yapabilir mi? Bunları nasıl konuşursunuz? Konuşamazsınız bunları. Hele hele sorumluluk mevkinde bulunanlar bunları hiç konuşamaz. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. İnanmıyorsan kusura bakma arkadaş, biz bu işe inananlarla yola devam ederiz. Çünkü bizim aldığımız Türkiye böyle bir Türkiye değildi. Batmış, bitmiş bir Türkiye'yi aldık ve nereden nereye getirdik. Böyle bir Türkiye'yi, şu andaki Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz. Kimse bu iktidarın bulunduğu konumu zayıf göstermeye gayret etmesin."

"Hiçbir zaman kendimize inancımızı kaybetmedik. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti ve halkımız da bize inandı, güvendi ve işte 15 yıldır bizi sürekli iktidarda tuttu" diyen Erdoğan, partisinin 16 ay gibi bir sürede kurulup seçime girdiğini ve iktidar olduğunu hatırlattı. - "Gazi Mustafa Kemal, milliydi. Sen yerli de değilsin, milli de değilsin, gayri millisin" Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Birisi de çıkmış ben diyor, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim'. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmak sana bir şey kazandırmıyor ki. Zaten şu anda Mustafa Kemal Atatürk sağ olsa, seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, Gazi Mustafa Kemal milliydi. Sen yerli de değilsin milli de değilsin, gayri millisin. Kalkıp bizim yerliliğimiz, milliliğimiz üzerinde spekülasyon yapıyor. Şu anda mahkemedesin, hesabını vereceksin. Bizi Pensilvanya'dakinin, ben onun siyasi ayağıymışım. Göreceksin şimdi kim siyasi ayağı. Hesabını vereceksin ve yanında taşıdığın o Pensilvanya'dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin ve onlarla nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesaplarını da vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok. Yıllarca bu ülkeyi sahte korkularla, içi boş tehditlerle, devşirilmiş kadrolarla oyaladılar vaktini ve enerjisini heba ettiler."

MİT'in Kosova'daki operasyonu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların(FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler getirdiler ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı'nı görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum, 'Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın? Sen ki o Kosova'yı dünyada ikinci sırada, saat bile yok. Amerika bir, ikinci sırada biz tanıdık o Kosova'yı. Senin bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin, bunun hesabını sen de vereceksin ve benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi Başbakan"a da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim, tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılmaz. Uzaktan kumandayla siyaset yapanlar, aynen yine uzaktan kumandayla o siyasette de evet, miadını doldururlar."