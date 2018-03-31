AK Parti Pendik 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de gençlerin tarih yazdığını belirterek, "Salona girerken 'son durum nedir?' diye sordum ve aldığım rapor şu; 3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun, Mehmedimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de mağarada şu anda sıkıştırdılar. Mağara çok derin ve çatışma şu an devam ediyor. Bir rivayette sayının 5 olduğu söyleniyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, Avrasya Tüneli'ni bugün iki kez kullandığını ifade ederek, Kısıklı'dan Sultanahmet'e 10 dakikada gidip gelindiğini söyledi.

Ecdad Fatih'in, karadan gemileri yürüttüğünü, kendilerinin de denizin altından yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece otomobil değil, metro, tren de. Şu ana kadar milyonlarca insan hamdolsun istifade etti. Onunla da kalmadık, tuttuk Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık. O da yetmedi Osmangazi'yi yaptık. Şimdi İstanbul'dan çıkıyorsun, 1 saat 15 dakikada Bursa'dasın. Buradan çıkarsan daha yakın. Evvelsi akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Şehir merkezindeki havalimanını kaldırmak istiyorum'. dedi. 'Niye?' dedim. 'Başkanım, zaten Yenişehir'deki havalimanımız var, 45 dakika. Sabiha Gökçen de bize 45 dakika. Dolayısıyla, Bu merkezdeki havalimanına sadece patronlardan birkaç tane uçağı olan günde bir kere, iki kere iniyor, kalkıyor. 4 bin 100 dönüm arazi. Burayı değerlendirmek istiyorum.' dedi. 'Sabırlı ol, şöyle oturalım, bir konuşalım ondan sonra. Sen şimdi Sabiha Gökçen'e ve öbür tarafta aynı şekilde Yenişehir'e devam et.' dedim. Bu neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Bak, kalkınma, modernite bize neleri kazandırıyor. Daha büyük düşünmek varsa işte budur. Bunlara aynen devam edeceğiz."