AK Parti Pendik 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de gençlerin tarih yazdığını belirterek, "Salona girerken 'son durum nedir?' diye sordum ve aldığım rapor şu; 3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun, Mehmedimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de mağarada şu anda sıkıştırdılar. Mağara çok derin ve çatışma şu an devam ediyor. Bir rivayette sayının 5 olduğu söyleniyor." dedi.
Erdoğan, AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, Avrasya Tüneli'ni bugün iki kez kullandığını ifade ederek, Kısıklı'dan Sultanahmet'e 10 dakikada gidip gelindiğini söyledi.
Ecdad Fatih'in, karadan gemileri yürüttüğünü, kendilerinin de denizin altından yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sadece otomobil değil, metro, tren de. Şu ana kadar milyonlarca insan hamdolsun istifade etti. Onunla da kalmadık, tuttuk Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptık. O da yetmedi Osmangazi'yi yaptık. Şimdi İstanbul'dan çıkıyorsun, 1 saat 15 dakikada Bursa'dasın. Buradan çıkarsan daha yakın. Evvelsi akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Şehir merkezindeki havalimanını kaldırmak istiyorum'. dedi. 'Niye?' dedim. 'Başkanım, zaten Yenişehir'deki havalimanımız var, 45 dakika. Sabiha Gökçen de bize 45 dakika. Dolayısıyla, Bu merkezdeki havalimanına sadece patronlardan birkaç tane uçağı olan günde bir kere, iki kere iniyor, kalkıyor. 4 bin 100 dönüm arazi. Burayı değerlendirmek istiyorum.' dedi. 'Sabırlı ol, şöyle oturalım, bir konuşalım ondan sonra. Sen şimdi Sabiha Gökçen'e ve öbür tarafta aynı şekilde Yenişehir'e devam et.' dedim. Bu neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Bak, kalkınma, modernite bize neleri kazandırıyor. Daha büyük düşünmek varsa işte budur. Bunlara aynen devam edeceğiz."
- "Çanakkale'de dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz"
Erdoğan, Çanakkale'de dünyanın en uzun köprüsünü yaptıklarını vurgulayarak, bu köprü ile gerek Avrupa'dan gelişlerde gerekse İstanbul'dan-İzmir istikametine gidişte alternatiflerin çoğaldığını söyledi.
Çanakkale'de kış mevsimlerinde denizin felaket olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu endişeyi ortadan kaldırarak rahatlıkla köprüden geçişlerin sağlandığını dile getirdi.
Erdoğan, köprünün hızla yapıldığının altın çizerek, "Geçen gün Gelibolu ayağının sondaj çalışmalarını yaptık, temelini attık. Durmak yok yola devam. Birileri konuşsun biz yaparız, farkımız bu, yapmaya devam edeceğiz. Daha yapacağımız çok şey var, çok şey yapacağız. Şimdi gençler, size emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız ise artık bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemin başladığının alameti farikaları olacaktır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için sıkı bir şekilde önce 2019'a hazırlanmaya var mıyız? Gençler 2053 ve 2071 vizyonların devralmak için her alanda kendimizi en iyi şekilde geliştirmeye, çalışmaya, terlemeye var mısınız? Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.
- "Bunların PYD/YPG'sine, hepsine buraları mezar edeceğiz"
Salondaki gençlerden bir istediğinin olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Afrin'de gençlerimiz tarih yazdı, salona girerken 'son durum nedir?' diye sordum ve aldığım rapor şu; 3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun, Mehmedimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de mağarada şu anda sıkıştırdılar. Mağara çok derin ve çatışma şu an devam ediyor. Bir rivayette sayının 5 olduğu söyleniyor. Artık ne yaparlarsa yapsınlar, kaçacaklar kovalayacağız. Öyle kaçtı bırak yok, sonuna kadar."
Erdoğan, şimdi Pensilvanya'ya kaçanın da acayip şekilde telaşta olduğunu vurgulayarak, " 'Akıbetim ne olacak?' diye merak ediyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de akıbetin o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık, beddua seanslarından uzun adama salla, yolla. Benim Allah'ım var, senin neyin var bilemem. Biz bu milletin dualarıyla ayaktayız. Öyle zannediyorum ki sen Hansların, Corçların dualarıyla ayakta kalmaya çalışıyorsun, farkımız bu. Bu mücadele öyle sıradan bir mücadele değil. Sen bu ümmeti böldün, bu milleti parçaladın. Dolayısıyla bu ümmeti bu milleti parçalayanlara bu milletin ahı, bu ümmetin ahı er veya geç Allah'ın izniyle tutacaktır." şeklinde konuştu.
Burada Sadıklar, Muhsinler olduğunu, onların dualarını Allah'ın ters çevirmeyeceğini belirten Erdoğan, "İşte bizim Nene Hatunlarımız, bizim Şerife Bacılarımız, bizim Mehmetlerimiz el ele vereceğiz, bunların PYD/YPG' sine, hepsine buraları mezar edeceğiz." dedi.
(Bitti)
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