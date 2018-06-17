AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Seçim çalışmaları kapsamında dün İstanbulda 4 miting düzenleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin son durağı Pendik’ti. İnce’nin Pendik mitingi sonrasında ise AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı Twitter hesabından ilginç bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Muharrem İnce’nin Pendik’teki mitingine gidip başı sıkışınca bizi arayanlar size bundan sonra kapımız kapalıdır bilesiniz. Ak Parti’nin kapısı dava neferlerine açıktır, iyi gün dostlarına değil.” ifadelerine yer verildi.

Ancak bu mesaj gelen tepkiler üzerine silindi ve iddiaya göre AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Oğuz, aynı ifadelerin yer aldığı mesajı bu kez kendi hesabından paylaştı. Konuyla ilgili bir açıklama mesajı yayınlayan Oğuz ise ne kendisinin ne de parti teşkilatının öyle bir mesaj yayınlamadığını öne sürdü. Hesaplardan alınan ekran görüntülerini paylaşan ve fotomontaj olduğunu iddia eden Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Temiz siyaset yapmak yerine dezenformasyon ile kirli zihniyetlerini sosyal medyada da gösterenlere iyi bir örnek; Aşağıdadır. Ben İlçe Başkan yardımcısı değilim. İlçe teşkilâtımız böyle bir tweet atmamıştır. Ben de paylaşmadım. Bu fotomontajdır. Gönlümüz de kapımız da herkese açıktır."