AK Parti protokolünde gergin anlar! Şamil Tayyar-Mehtap Yılmaz kavgasında yeni perde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, uzun süredir Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’ı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü olan eşi Ali Gür’ü kripto FETÖ’cü olmakla suçluyordu. Şamil Tayyar, Mehtap Yılmaz ve Ali Gür’e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları ve mailleri de paylaşmıştı. Tayyar’ın, Yılmaz ve eşi Gür’e ait olduğunu iddia ettiği yazışmalarda, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e övgüler ve bağlılık ifadeleri yer alıyordu. Bu mesajlar ve mailleri tarihi ise 2014 ve 2016 yılına aitti.

Şamil Tayyar-Mehtap Yılmaz kavgasında yeni perde, Erdoğan’ın katıldığı dünkü AK Parti Gaziantep İl Kongresi’nde yaşandı.

Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’la yaşadıklarının ayrıntılarını aktardı. Mehtap Yılmaz, “İlla kendini belli edecek… İlla tıslayacak… İlla çirkefe bağlayacak… Zehirli dili ağzına sığmıyor ki… -Ay rica ediyorum yine ‘genel ifadelerle yaz’ diye başlamayın zira Gaziantepli siyasetçiler üzerlerine alınıyor.- Kurşun sekiyor anlayacağınız…” sözleriyle Şamil Tayyar’ı işaret etti.