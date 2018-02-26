AK Parti protokolünde gergin anlar! Şamil Tayyar-Mehtap Yılmaz kavgasında yeni perde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, uzun süredir Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’ı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü olan eşi Ali Gür’ü kripto FETÖ’cü olmakla suçluyordu. Şamil Tayyar, Mehtap Yılmaz ve Ali Gür’e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları ve mailleri de paylaşmıştı. Tayyar’ın, Yılmaz ve eşi Gür’e ait olduğunu iddia ettiği yazışmalarda, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e övgüler ve bağlılık ifadeleri yer alıyordu. Bu mesajlar ve mailleri tarihi ise 2014 ve 2016 yılına aitti.
Şamil Tayyar-Mehtap Yılmaz kavgasında yeni perde, Erdoğan’ın katıldığı dünkü AK Parti Gaziantep İl Kongresi’nde yaşandı.
Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz, bugünkü yazısında AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’la yaşadıklarının ayrıntılarını aktardı. Mehtap Yılmaz, “İlla kendini belli edecek… İlla tıslayacak… İlla çirkefe bağlayacak… Zehirli dili ağzına sığmıyor ki… -Ay rica ediyorum yine ‘genel ifadelerle yaz’ diye başlamayın zira Gaziantepli siyasetçiler üzerlerine alınıyor.- Kurşun sekiyor anlayacağınız…” sözleriyle Şamil Tayyar’ı işaret etti.
“İPİNİ KOPARAN BURAYA GELMİŞ”
“Herkes orada… Heyecanla Reis’i bekliyoruz… AK Parti tam kadro orada… Bazı bakanlar orada… Milletvekilleri orada… Herkes AK Parti asaletiyle davrandı” diyen Mehtap Yılmaz, AKP’li Tayyar’la aralarında geçen konuşmayı şöyle yazdı:
“Bir tek Şamil Tayyar gözlerini kaçırarak, ‘ipini koparan buraya gelmiş’ diye çemkirip ‘vınnn’ diye geçti yanımızdan… E Cüneyt Arkın gibi ‘Sıkıysa gözlerime bak da öyle söyle ulan!’ deseeeem keyfim kaçacak… İyisi mi ‘Reis’in gelişine kurban ol sen’ dedim ve geçtim… Sonuçta her türlü alçakla, ahlaksızla, namussuzla, terör unsuruyla mücadele ederken tek motivasyon kaynağımız Allah’tan sonra Reis! Onu da Allah’ın izniyle az sonra göreceğim… O halde mesele yok! Yalnız… -Şöyle açık alanda sivrisinek ısırıklarına karşı kullanılan bir sprey var ya ‘Off’ diye… Bunun Şamil kovarını da icat etseler de rahat etsek…”
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