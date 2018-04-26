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AK Parti Rize İl Başkanı Avcı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Avcı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday adayı olmak için görevinden ayrıldı

RİZE (AA) - AK Parti Rize İl Başkanı Muhammet Avcı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik aday adaylığı için görevinden istifa etti.

İl Başkanı Avcı, Rize İl Başkanlığında İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday olmak için istifa ettiğini açıkladı.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada da 2014'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığını görevini yürüttüğünü, kendisine gösterilen teveccüh ile böyle bir yola çıkma kararı aldıklarını belirtti.

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27. dönem milletvekili aday adaylığı Rize

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