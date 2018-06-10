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"AK Parti sadece kendisiyle yarışan bir partidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 04:18 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - ''Karşımızdakilerin Türkiye'yi yönetecek bir iradesinin ve vizyonunun olmadığı ortaya çıktı. AK Parti sadece kendisiyle yarışan bir partidir. AK Parti'nin rakibi yoktur" - ''Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vererek, AK Parti adaylarına en güçlü desteği vererek, Türkiye davasına en büyük desteği vereceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'yi geriletmeye çalışan terör örgütlerine en büyük cevabı vereceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ''Karşımızdakilerin Türkiye'yi yönetecek bir iradesinin ve vizyonunun olmadığı ortaya çıktı. AK Parti sadece kendisiyle yarışan bir partidir. AK Parti'nin rakibi yoktur." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki AK Parti Adana milletvekili adayı Muhammed Aksoy'un seçim bürosunda düzenlenen sahur programının ardından yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Bu kısa zamanda herkesin ne söylediğinin artık anlaşıldığını dile getiren Çelik, ''Karşımızdakilerin Türkiye'yi yönetecek bir iradesinin ve vizyonunun olmadığı ortaya çıktı. AK Parti sadece kendisiyle yarışan bir partidir. AK Parti'nin rakibi yoktur. AK Parti'nin rakibi ancak kendi rekorlarını kırarak var. Şimdi Cumhurbaşkanımızın karşısında aday olanların üç, dört tane aday olduğuna bakmayın. Karşımızda aday yok, tek bir lobi var. Bir tarafta Türkiye için projeler gerçekleştirmiş Cumhurbaşkanımız, öbür tarafta da 'ben projeleri engellerim' diyen bir yıkım lobisi var.'' diye konuştu.

Bakan Çelik, 24 Haziran'da verilecek her oyun sadece Cumhurbaşkanının ve bu ülkenin büyük yürüyüşüne karar vermekle sınırlı olmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vererek, AK Parti adaylarına en güçlü desteği vererek, Türkiye davasına en büyük desteği vereceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'yi geriletmeye çalışan terör örgütlerine en büyük cevabı vereceğiz. Dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanı adayımızı seçmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın devamından yana bir tercih ortaya koymuş olmuyoruz. Sadece AK Parti'nin Mecliste en büyük grubu oluşturmasından yana bir tercih oluşturmuyoruz. Aynı zamanda Türkiye davasına en büyük desteği veriyoruz. Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine bu büyük yürüyüşümüzün devam etmesine destek veriyoruz. Bizimle beraber olan mazlum milletlerin duasına ve arzusuna en büyük karşılığı vereceğiz."

- "Daha çok koşmamız lazım"

Vites yükseltmeleri gerektiğini aktaran Bakan Çelik, "Bu ramazan ayında gece gündüz koşturuyorsunuz. Daha çok koşmamız lazım. Genelde finale yaklaştıkça yorgunluk artar, hata artar ama biz AK Parti ve bu kadrolar için ne demiştik, bizim şiirde en sevdiğimiz dize 'yarış bittikten sonra da koşan atlarız biz' dizesidir demiştik. O sebeple yarış bittikten sonra bile koşacak, birileri bize 'yarış bitti' dediğinde bile 'hayır biz bu seçim kampanyasını çok sevmiştik seçim bitse bile devam ediyoruz.' diyebileceğimiz bir performans ortaya koymamız lazım. Lütfen birlik beraberlik içerisinde daha çok koşalım." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, daha sonra Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan AK Parti Adana Milletvekili adayı Mehmet Akif Dostbil'in seçim bürosunda partilerle buluştu.

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adana Bakan çelik Milletvekili sahur seçim iletişim merkezi

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