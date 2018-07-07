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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:11 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, lüks aracıyla ilgili eleştirilere, "Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, AK Parti'yle beraber olmasıdır." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

Sofuoğlu, 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla milletvekillerinin Meclisteki andiçme törenine motosikletle geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletle Meclise gelmeyi tercih ettiğini söyledi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafiğin her zaman sorun olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, yoğunluk olduğu zamanlarda her zaman tercihini motosikletten yana kullandığını söyledi.

"ÇOK BEĞENDİĞİM SİYASETÇİLERLE AYNI ORTAMDA BULUNMAK BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Bugünün kendisi için anlamlı ve özel olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Sabah grup toplantımızı hep birlikte yaptık. Her zaman televizyonlarda izlediğim ve çok beğendiğim siyasetçilerle aynı ortamda, aynı sıralarda bulunmak beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Meclise geldiğimde özellikle tecrübeli siyasi büyüklerimin beni ağabey edasıyla karşılaması çok hoşuma gitti. Yabancılık sürecini yaşatmadılar bana. O açıdan çok şanslıyım. AK Parti gibi bir ailede olmak benim en büyük avantajım olacak. Büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak, genç arkadaşlarımızla birlikte hem gençlere hem de benim dalım olan sporun her alanında halkımıza hizmet etmek nasip olur inşallah."

"BEN HESABINI VEREMEYECEĞİM HİÇ BİR ŞEY YAPMADIM"

Kenan Sofuoğlu, daha önce kayıt için Meclise geldiği lüks arabası nedeniyle linç girişimi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kayıt işlemleri için iyi ki o arabamla gelmişim. Benim alnım ak, başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Araç ortada. Araştırılsın, eğer kanunsuz bir şey varsa eleştirenler o zaman karşıma çıksın." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİN ASIL SEBEBİ LAMBORGHİNİ FALAN DEĞİL"

Kendisine ait başka değerli araçlarının da bulunduğunu ifade eden Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, Ak Parti'yle beraber olmasıdır. Ben dünya şampiyonalarında yarışan bir sporcuyum, kariyerimi bu sezon noktaladım. Cumhurbaşkanımız ile bir ilişkimiz var. Kendisi bize her zaman değer veriyor.

"MİLLETVEKİLİ MAAŞINA DA İHTİYACIM YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ettiğimde milyonlarca avroyu almayıp böyle bir göreve geldim. 'Milletvekili maaşını almayacağım' dedim. İhtiyacım olmasına rağmen yıllar önce İddaa'dan gelen paraları da kabul etmedim. Bugün milletvekili maaşına da ihtiyacım yok çok şükür. Milletvekili maaşını da almayı kendime yakıştıramadım. Ben nereden geldiğini çok iyi bilen biriyim.

"BEN BURAYA CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA DİMDİK DURMAYA GELDİM"

Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam, dimdik durmak bazı insanların tepkisini çekiyor ama Cumhurbaşkanım o kadar nazik bir insan ki beni bu göreve davet ederken bile 'Kenan razılığın varsa seni listelerimize koyacağım' demişti. Tabii ben de kabul ettim. Bu görev parayla pulla, mevkiyle, makamla kabul edilecek bir görev değil benim gözümde. Ben buraya Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya geldim. Bize değer veren bir liderimiz varken burada bulunmaktan gurur, onur duyuyorum."

Kenan Sofuoğlu, bilinçli yapılan eleştirilere karşı, toplumun bütün kesimlerinden destek mesajları geldiğini ve bunun kendisini de oldukça duygulandırdığını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti sakarya Kenan Sofuoğlu Lamborghini

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