AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi.

KASK TAKMAYI İHMAL ETMEDİ

Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis'e gelen Kenan Sofuoğlu, bugün ki yemin törenine motosikletiyle geldi. Kask takmayı ihmal etmeyen Kenan Sofuoğlu hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

"SİYASETİN İÇERİSİNDE EN BÜYÜK HEDEFİM SPORDA FAYDALI OLABİLMEK" DEMİŞTİ

Kenan Sofuoğlu daha önceki konuşmasında hedef kitlesinin siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacağını belirterek şu sözleri söylemişti:

"Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım.

Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur. Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım. Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur."

