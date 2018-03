AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi

"Bugün de ecdadımızın izinde gidiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi ecdadın savaşçı kimliğinden aldığımız ilhamla ve ustalıkla yürütürken emanetimize aldığımız yerlerde de hemen gönül kazanma faaliyetine başlıyoruz. Zaten öz kardeşlerimizden ayrı görmediğimiz bölge insanına daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sağlamak için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Şehirlerin içme suyundan elektriğine ve yollarına kadar tüm altyapısını elden geçiriyor, kullanılabilir hale getiriyoruz."

"Şimdi de burada, Afrin'de operasyonlar bittiği anda, ki dönmeye başladılar, oraya dönecekler ve biz o insanları orada güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece sadece Türkiye'nin böyle bir bakış açısı, böyle bir niyeti, böyle bir gayreti vardır. Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördükleri için Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız."

"Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız. Hem Suriye'deki kardeşlerimizi kurtarana hem de Suriye üzerinden ülkemize kurulan tuzağı tamamen bozana kadar durmayacağız. Türkiye'nin bölgesinde ne yaptığını ve ne yapmak istediğini bilenler ya tüm samimiyetleriyle yanımızda yer alıyor ya da tüm husumetleriyle karşımıza dikiliyorlar. Neredeyse bu işin ortası kalmadı desek yeridir. Esasen bu durum bizim tercihimiz değildir. Biz müttefiklerimiz başta olmak üzere dünyadaki, bölgemizdeki herkesle iyi ilişkiler kurmak, güçlü iş birlikleri tesis etmek istiyoruz. Demokrasiden ekonomiye her alanda büyük hedefleri olan Türkiye için başka türlüsü zaten düşünülemez.

O zulümden kaçan 3,5 milyon Suriyelinin, Türkiye'ye sığındığını, Türkiye'nin de onlara kucak açarak her türlü desteği verdiğini, vermeye devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız, çıktılar, orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler, onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler ve bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Bunların eşkallerini, her şeyi belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Çünkü üniversite terörist gençlik yetiştirmez, üniversite vatanına, milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir. Biz işte bunun için yıllardır her fırsatta Rabiamızı haykırıyoruz."

(Sürecek)