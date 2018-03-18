İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon kardeşimiz Afrin'de huzuru sağladığımızda, huzur içinde yaşamaya, vatanlarına geri dönecekler. Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde yaşıyoruz. Evet kan verdik can verdik ama bağımsızlığımızdan taviz vermedik." dedi. Kaya, Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Sancaktepe 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, Afrin'de Mehmetçik'in de kahramanca destan yazdığını söyledi. Çanakkale Zaferi'nde şehit olanları rahmetle andığını dile getiren Kaya, "Bugünden sonra 18 Mart'ı Çanakkale zaferiyle beraber Afrin Zaferi için de kutlamış olacağız. Hem sınır güvenliğimizi korumak hem de bölgeye barış götürmek için oradaydık. Tek bir sivile dahi zarar vermeden operasyonun sürmesi için Mehmetçik'imiz büyük gayret sarf etti. Siviller zarar görmesin diye Mehmetçik kılı kırk yardı." diye konuştu.

Kaya, hiçbir sivile zarar vermeden Afrin'deki masum insanların huzur ve güvenle yaşayabilecekleri bir Afrin inşa etmenin derdinde olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon kardeşimiz Afrin'de huzuru sağladığımızda, huzur içinde yaşamaya, vatanlarına geri dönecekler. Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Biz bin yıldır bu topraklarda barış içerisinde yaşıyoruz. Evet kan verdik can verdik ama bağımsızlığımızdan taviz vermedik. 103 yıl önce atalarımız Çanakkale'de büyük destan yazmıştı. Fakat 2 sene önce de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderimizin çağrısıyla yeni bir destan yazdık. Bu vatanın gençleri 15-20 yaşında şehit düştü ama istikballerine sahip çıktılar. Allah bu vatanın bağımsızlığı için canını feda eden tüm kahramanlarımıza rahmet eylesin. Tedavisi devam eden gazilere de acil şifalar diliyorum. Önümüzde 2019 süreci var. 2019'a giderken biz kadınlar ve gençler olarak dünden daha fazla çalışmak zorundayız. Bugün Türkiye'de biz AK Parti olarak yeni sistemde yüzde 51'in altında bir oyu hedeflemiyoruz. En az yüzde 51 almak istiyoruz. Bizim bir liderimiz var ve hemen hemen her konuşmasında 'Bana en büyük desteği veren hanım kardeşlerimdir' diyen Cumhurbaşkanımız var. Bizim kadınlar olarak bu davanın yükünü en fazla şekilde taşımamız lazım. Bunun için evlatlarımızın geleceği için 2019 yılında daha fazla çalışacağız. Türkiye olarak sorumluluğumuzun bilincinde durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Liderimize sözümüz var. Cumhurbaşkanımıza 'Çalışarak dinleneceğiz' dedik. Biz bu azimle 2019 yılında daha fazla çalışacağız."

Kongrenin herkes adına hayırlı olmasını temenni eden Bakan Kaya, 2019 yılında da kadınlar olarak erkeklerle omuz omuza çalışacaklarını vurguladı. Kaya, kadınların AK Parti'de her zaman en büyük yükü omuzladıklarına dikkati çekerek, "2019 seçiminde daha fazla çalışacağız. 2019'da mecliste daha fazla genç görmek istiyoruz. Yeni görev alacak teşkilat mensuplarına da hayırlı olsun diyorum." şeklinde konuştu. -AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ataş AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kongrenin herkes açısından hayırlı olmasını dileyerek, 900'ü aşkın ilçe kongrelerini bugün itibarıyla tamamladıklarını belirtti. Özellikle katıldıkları kongrelerde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hiç rastlamadıkları bir coşkuyla karşılaştıklarını kaydeden Aktaş, "Bu heyecan verici kongreler 2019'da yapılacak seçimlerin işaret fişeğidir. Diyarbakır'da dünkü mitingimizde 82 bin kişi katıldı. 7500 kişilik salon doluydu. Terör konusunda ise Türkiye'de demokratik yollarla önümüzü kesemeyenlerin farklı yöntemleri deneyerek önümüzü kesme gayretleri oluyor. Başarı gösteremediler. Siyasi ve ekonomik yöntemlerle baskı kurmaya çalışanlar oldu. Hiçbirisinden sonuç alamadılar." dedi.

Ataş, terör örgütlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle AK Parti'nin önünü, sesini kesmeye çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin kalkınmasının önünü kesmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımızla beraber arkasında adam gibi duran teşkilat yapısıyla o hain darbe girişimine müsaade etmedik. Afrin'deki hain terör örgütleri Türkiye'yi işgal edecekti eğer darbe başarılı olsaydı. Tüm olumsuzluklara rağmen bugüne kadar ne kadar müsaade etmediysek bugünden sonra da etmeyeceğiz. Milletimiz de buna müsaade etmeyecek. Liderimizin arkasında güçlü teşkilatımızla duracağız. AK Parti bugüne kadar bağımsızlıkla ilgili mücadele konusunda nasıl tarih yazdıysa 2019 seçimlerinde de yeniden tarih yazacağız. Bizler teşkilat olarak her alanda duruşumuzu sergileyip onurlu bir mücadele vererek liderimizin arkasında dimdik durabilirsek başarılı oluruz. Allah'ın dışında hiçbir güç bizi alt edemez. Birliğimizi beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Eğer bunu muhafaza edebilirsek gelecek her zaman bu ülkenin ve milletin olacaktır. Yaptıklarını tüm hizmetlerden dolayı ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum."

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kongrenin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, kongrelerin bayrak değişimleriyle yeni heyecanın başlangıcı olduğunu kaydetti. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren her kongrede her seçimde başarısının artarak devam ettiğini vurgulayan Uysal, "Kongreler 2019 seçimlerine daha sağlam hazırlanmamız adına vesile oldu. Yeni görev alacak arkadaşlara hayırlı olsun derken önceki görev yapan arkadaşlarımıza da aslında görevlerinin bitmediğini aynı tempoyla devam etmelerini gerektiğini söylemek istiyorum. Çalışmalar devam edecek. Sancaktepe ilçemiz yeni bir ilçe ama kurulduğundan bu yana çok şey değişti. Bu değişimde katkısı olan herkese teşekkürler." açıklamasında bulundu. Uysal, Büyükşehir olarak en büyük problemin ulaşım konusu olduğunu çözümü içinde ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "Üsküdar-Ümraniye metrosunun bir kısmını açmıştık. İkinci kısmı olan Ümraniye-Çekmeköy metrosu Haziran'a tamamen açılıyor. Ama asıl çözüm buradan ulaşım probleminin çözülmesi onun devamı olan Çekmeköy-Sultanbeyli metrosunun bitmesiyle olacak inşallah. Sultanbeyli metro inşaatı da başladı. Çekmeköy-Sultanbeyli metrosunun devamı olan Sultanbeyli-Sabiha Gökçen Havalimanı ve oradan Kartal metrosuna bağlanması konusunu da kısa sürede tamamlayacağız. Taşdelen'de devam eden metro hattımızı da Sultanbeyli'ye bağlayarak tamamlayacağız. Kısa zamanda inşallah ihalesini yaparız. Böyle baktığımız zaman ulaşımı problem olan bu bölgenin ulaşımı da rahatlayacak.

Sadece metro değil diğer konularda da bu ilçemize elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Sancaktepe aslında dönüşümün önemli bir kısmını tamamladı. Kentsel dönüşümü de yapıyoruz bu bölgede. Sadece hizmet yapmak yetmiyor. Vatandaşın gönlüne de girmek gerek bu konuda da önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. 2019'da yeni bir yönetim sistemi başlarken istiyoruz ki İstanbul yine İstanbulluğunu yapsın. 2019 seçimlerinde büyük destek bekliyoruz." -AK Parti Grup Başkanvekili Muş AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Afrin'de kazanılan zaferin tarihte altın harflerle yerini aldığını aktararak, "Bugün Afrin'de terör örgütünün yenilmesi milletimizin orada yaşayan insanların kardeşliğinin yükseldiğinin göstergesidir. Afrin Zaferi kardeşliğin kazandığı bir gün olarak tarihte yerini almıştır. Terör örgütlerinin Orta Doğu'da yaşayan toplumlar arasında kin ve düşmanlığı ortaya çıkarması bu zaferle beraber son bulacak. Bu zaferle terör örgütleri büyük bir darbe aldı. Bu kararlı mücadelenin bir sonucudur. AK Parti'nin gücü, liderinden ve örgütlü teşkilatlarından kaynaklanıyor. Darbe gecesi de örgütlü teşkilatlarımızın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük." dedi.

-AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türkiye'nin geleceği için Afrin'de canını ortaya koyan Mehmetçik'i tebrik ettiğini belirterek Çanakkale Zaferini kutladığını ve şehitleri de rahmetle andığını söyledi. Çanakkale'nin ülke adına sadece bir zafer değil bir ruh kattığını ifade eden Şenocak, şöyle konuştu: "Tarihi okursanız görürsünüz ki Çanakkale yeri geldiğinde Kürtçe'nin, Türkçe'nin, Lazca'nın, Çerkezce'nin, Arapça'nın yani bir kardeşliğin adıdır. Bu zaferin yıl dönümü kutlu olsun. Allah bizi vatansız, ezansız, bayraksız bırakmasın. Tarihin adeta yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. AK Parti iktidara geldikten bu yana gelişen Türkiye var. Bundan rahatsız olanlar da var elbette. Bunlar ellerinden geleni yapıyor. Ama unuttukları bir şey var. Türkiye, arkasında kadim bir geçmiş olan büyük bir devlet. Türkiye diz çökmez, bu millet teslim olmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tehditlere boyun eğmez." Şenocak, sağlam bir teşkilatı olmayanların her zaman yarım kalacaklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: