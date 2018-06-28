AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi

"Terör örgütü PKK, her gün hain ve alçak saldırılarına yenilerini ekliyor. Bölgede yaşayan Kürt kökenli, Zaza kökenli vatandaşlar neden susuyoruz? Neden sesimizi çıkarmıyoruz? Neden sokaklara dökülüp tepkimizi göstermiyoruz? Neden 'terör örgütü PKK haindir, alçaktır, kalleştir demiyoruz?' Tek suçları çalışıp evine, ailesine ekmek götürmek olan sivil ve savunmasız on binlerce vatandaşımız PKK tarafından katledilirken o gün sesimizi çıkarmış olsaydık ve lanet okusaydık, bugün bu yeni katliamlar yapılmamış olacaktı."

Bu hain ve alçak saldırıyı yapan PKK terör örgütünü, onlara destek verenleri ve siyasi uzantılarını lanetlediklerini aktaran Sözen, şöyle konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü değerlendirilen Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin, "Bölgede yaşayan vatandaşlarımızı PKK terör örgütüne, onlara destek verenlere, onların siyasi uzantılarına karşı seslerini yükseltmeye ve tepki göstermeye davet ediyorum." dedi.

- "Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür"

Sözen, herkesi terör örgütünü lanetlemeye davet ederek, "Gelin bu hain ve alçaklara karşı sesimizi yükseltelim, tepkimizi gösterelim, sessiz kalmayalım." ifadesini kullandı.

"Bunlara hak ettiği şekilde cevap verelim, bunların anlayacağı dilden konuşalım. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün bu hainlere, bu alçaklara ve bunlara destek verenlere karşı dik durma günüdür." diyen Sözen, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızı PKK terör örgütüne, onlara destek verenlere, onların siyasi uzantılarına karşı seslerini yükseltmeye ve tepki göstermeye davet ediyorum. PKK terör örgütüyle sadece askerin, polisin ve korucunun mücadele etmesini beklemek yanlıştır. Biz bölge halkı olarak elimizi taşın altına koymazsak, PKK terör örgütü ile mücadele etmezsek, onlara karşı sesimizi yükseltmezsek, onlara karşı dik duruş göstermezsek, daha çok uzun zaman PKK terör örgütü ile yaşamak, onların işkencelerine maruz kalmak zorunda kalacağız."

