İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İşte birileri tabelalarla asmışlar bir tarafa. Bu parti ve bu siyaset, birilerinin tabelayla duvara astığı cumhuriyeti, kalbine nakşettiğini gösterecek bir siyaset yaşıyor artık." dedi.

Bakan Albayrak, Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da gerçekleştirilen AK Parti Sarıyer 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreye misafir olarak gelen 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ün 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olduğunu söyledi.

AK Partililerin 15 Temmuz'da canını vermekten kaçınmadığını ifade eden Albayrak, "Bu ülkenin kaderiyle bu partinin kaderi artık bütünleşti çünkü bu ülkenin başkomutanla, bu partinin başındaki genel başkan, yek vücut bir duygu iklimiyle her geçen gün 81 milyonu kucaklayan bir siyaset uyguluyor. Biz de sahada teşkilatlar olarak bunu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. 'Cumhuriyet' diyoruz değil mi? İşte birileri tabelalarla asmışlar bir tarafa. Bu parti ve bu siyaset, birilerinin tabelayla duvara astığı cumhuriyeti, kalbine nakşettiğini gösterecek bir siyaset yaşıyor artık. Cumhuriyet ne demek? Halk demek, halkın iradesi demek. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını en iyi Bakırköylü kardeşlerim biliyor. Sokak aralarında, ev kuytularında cumhuriyete nasıl sahip çıktıklarını. Ama bu parti ve teşkilatının sokaklarda nasıl sahip çıktığını 15 Temmuz'da hepimiz yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.