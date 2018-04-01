İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2023'te ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız. En büyük 10 ekonominin arasına gireceğiz ki inşallah ülkemizin refah seviyesini daha da arttıracağız, daha fazla yoksula, daha fazla mazluma el uzatacağız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemiz vardı, bugün 36 milyar liraya çıktı bütçemiz ve bu sadece merkezi hükümetimizin sosyal yardımlara ayrılan bütçesi. Yerel yönetimlerle beraber 50 milyar lirayı bulan bir sosyal yardım bütçemiz var." dedi.
Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da gerçekleştirilen AK Parti Sarıyer 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Kaya, şehit yakınlarına, gazilere çok şey borçlu olduklarını, Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyarak borçlarını ödemeye çalışacaklarını ifade etti.
Kaya, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi daha da ileriye götürmek için AK Parti teşkilatlarının yılmadan, yorulmadan çalışacağını kaydederek, "2023'te ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız. En büyük 10 ekonominin arasına gireceğiz ki inşallah ülkemizin refah seviyesini daha da arttıracağız, daha fazla yoksula, daha fazla mazluma el uzatacağız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemiz vardı, bugün 36 milyar liraya çıktı bütçemiz ve bu sadece merkezi hükümetimizin sosyal yardımlara ayrılan bütçesi. Yerel yönetimlerle beraber 50 milyar lirayı bulan bir sosyal yardım bütçemiz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla tüm insanlara el uzatıyoruz." diye konuştu.
Aile Sosyal Destek Projesi ile birlikte kapı kapı dolaşarak evlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirten Kaya, şunları aktardı:
"Yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçları, hükümetimizin ilgili birimleriyle birlikte anında çözüm yoluna gidiyoruz. 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye başladığımız bu kutlu yürüyüşte bugün her alanda çok daha iyi bir noktaya geldik elhamdülillah. Biz, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bu kutlu yürüyüşte gecesini gündüzüne katarak, çok yoğun mesai harcayan, çocuğundan, eşinden fedakarlık yapan hanım kardeşlerime ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kutlu davada hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim ana kademeyle birlikte en ön safta gece, gündüz demeden çalışıyor. Ben inanıyorum ki 2019'da da hanım kardeşlerim Sarıyer'de de kapı kapı dolaşarak, AK Partili belediyeyle birlikte Sarıyer'imizi daha güzel hizmetlerle buluşturacağız."
- "AK Parti'nin durduğu yer milletin olduğu yerdir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da iktidara geldikleri andan itibaren milletle iç içe olduklarını, AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet olduğunu söyledi.
Yazıcı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Söz sizindir" dediğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söze "Karar da milletindir" sözünü eklediğini ifade ederek, "Türkiye'de siyasi alanda AK Parti'nin durduğu yer var. 70-80 siyasi parti var, sağdan sola, kuzeyden güneye yelpaze şeklinde, peki AK Parti nerede duruyor? AK Parti merkezde duran bir partidir, niye merkezde? Millet orada, dolayısıyla AK Parti'nin durduğu yer milletin olduğu yerdir ve hedef kitlemiz de 81 milyonun tamamıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Teşkilatların AK Parti'nin omurgasını oluşturduğunu aktaran Yazıcı, teşkilatlara önem verdiklerini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuşmasında CHP'nin kongrelerine eleştiri getirerek, şöyle konuştu:
"CHP'de bir kongre heyecanı yaşandı, hepiniz takip ettiniz. Lafa gelince, 'Türkiye otoriterleşiyor, Türkiye demokrasiden, demokratikleşmeden uzaklaşıyor' bunu dillerinden düşürmeyenlerin kongresiydi o kongre. Türkiye'de sürekli, 'diktatör var' diyen partinin genel başkanı, delegelerden zorla oy topladığını karşısına ikinci liste çıkaran aday söylüyor. Bakın o kongrede şu an mevcut bulunan genel başkan 1087 delegenin imzasıyla aday gösteriliyor, bu ne demektir; bir irade beyanıdır. Karşısında bulunan, aday olan ise 163 imzayla aday gösteriliyor. Sandıklar açılınca değerli dostlar, 1087 imza toplayan kişi 790 oy alıyor, 163 delegenin imzasıyla aday gösterilen kişi 447 oy alıyor. Bir parti kendi içindeki korkudan, çekinceden, tehditten kendi iradesini rahat bir şekilde beyan edemiyor ama lafa gelince 'Türkiye otoriterleşiyor, Türkiye diktatörlüğe doğru gidiyor.' Böyle bir anlayış iktidara gelse, dünyadaki diktatörlere rahmet okuturlar."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti MKYK Üyesi Ethem Sancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti milletvekilleri, ilçede bulunan siyasi partilerin başkanları ve çok sayıda AK Partili katıldı.
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