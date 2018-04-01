İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2023'te ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız. En büyük 10 ekonominin arasına gireceğiz ki inşallah ülkemizin refah seviyesini daha da arttıracağız, daha fazla yoksula, daha fazla mazluma el uzatacağız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemiz vardı, bugün 36 milyar liraya çıktı bütçemiz ve bu sadece merkezi hükümetimizin sosyal yardımlara ayrılan bütçesi. Yerel yönetimlerle beraber 50 milyar lirayı bulan bir sosyal yardım bütçemiz var." dedi.

Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da gerçekleştirilen AK Parti Sarıyer 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Kaya, şehit yakınlarına, gazilere çok şey borçlu olduklarını, Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyarak borçlarını ödemeye çalışacaklarını ifade etti.

Kaya, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi daha da ileriye götürmek için AK Parti teşkilatlarının yılmadan, yorulmadan çalışacağını kaydederek, "2023'te ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız. En büyük 10 ekonominin arasına gireceğiz ki inşallah ülkemizin refah seviyesini daha da arttıracağız, daha fazla yoksula, daha fazla mazluma el uzatacağız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemiz vardı, bugün 36 milyar liraya çıktı bütçemiz ve bu sadece merkezi hükümetimizin sosyal yardımlara ayrılan bütçesi. Yerel yönetimlerle beraber 50 milyar lirayı bulan bir sosyal yardım bütçemiz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla tüm insanlara el uzatıyoruz." diye konuştu.