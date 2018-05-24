Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni dönemde Meclisi daha güçlü bir yere taşımakta kararlı olduklarını belirtti.
Mevcut sistemde Meclisin, kanun tasarılarını hazırlayan hükümetin gölgesi altında kaldığını vurgulayan Erdoğan, yeni sistemde hükümeti temsil eden cumhurbaşkanının bütçe dışında Meclise kanun teklif edemeyeceğini söyledi.
Kanun yapma yetkisini tek başına ve sadece milletvekillerine vererek Meclisi gerçek gücüne kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, Meclisin hükümeti denetleme yetkisinin daha da arttırıldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümetin, kararnameler ve diğer düzenleyici işlemlerle tamamen millete ve hizmete odaklanacağına dikkati çeken Erdoğan, kararların daha hızla alınacağı ve daha etkin uygulanacağı yeni sistemin, çok ciddi zaman maliyeti olan sıkıntıları ortadan kaldıracağını ifade etti.
Erdoğan, seçimlerin hemen ardından cumhurbaşkanına bağlı olan kamu yönetiminin tepeden başlayarak aşağıya doğru yenileneceğini, reforma tabi tutulacağını aktardı.
- "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirilecek"
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının da önem verdikleri bir diğer konu olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer kurumlarımız, yargıda da darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için adımlarımızı attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı, darbeci ve vesayetçi yapıların etkisinden uzak kalacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe katettik. Önümüzdeki dönemde yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Seçim beyannamemizin üçüncü bölümünde milletimizle güçlü demokrasi hedefimizi paylaşıyoruz. Biz demokrasiyle kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye'de hakları ve özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden, standartlarını sürekli yükselten partidir."
- "Türkiye'yi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız"
AK Parti'nin önüne çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan taviz vermediklerini belirten Erdoğan, "AK Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda bugüne kadar yaptıklarını saymaya kalksak karşımıza gerçekten çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran seçimlerinden sonra da demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız." dedi.
Toplumdaki her bireyin hayat tarzına gösterdikleri saygıyı bundan sonra da sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin siyasi, idari, adli ve ekonomik düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
- Yasaklar ve yasakçı zihniyetle mücadele edilecek
Yasaklar ve yasakçı zihniyetle mücadelelerini arttırarak devam ettireceklerini söyleyen Erdoğan, "Milletimize, üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Erdoğan, "Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir." diye konuştu.
AK Parti'nin laikliği "Dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması" olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tek parti yönetiminde, darbe ve vesayet dönemlerinde milletimize karşı bir baskının aracı haline getirilen laiklik anlayışına karşı biz kendi tanımımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak devlet yönetiminin her kademesinde istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkarmak için çalıştık, çalışıyoruz. özellikle sivil toplum alanının sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünü arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının hukuki statülerinden diğer kurumlarla ilişkilerine, mali kaynaklarına kadar tüm işlemlerini şeffaf, hesap verebilir yapıya kavuşturacağız. Hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak herkesin hakkını daha iyi koruyabileceği yöntemler geliştireceğiz. Yargının milletimizin gözünde hak ettiği saygın yere gelebilmesi için gereken reformları kararlılıkla sürdüreceğiz."
Erdoğan, milletin "adalet" talebinin karşılanabilmesi için yargı süreçlerini hızlandırma, kolaylaştırma ve basitleştirme çalışmalarına devam edeceklerini, milletin huzur içinde yaşayabilmesi için güvenlik konusunda ortaya çıkan yeni durumlara karşı gereken tedbirleri süratle alacaklarını, mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokakları huzurlu hale getireceklerini anlattı.
(Sürecek)
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