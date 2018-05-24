Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, nitelikli iş gücünü Türkiye'ye çekmek için yeni politikaların geliştirileceğini bildirdi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramları'nda biner lira ikramiye vererek, önemli bir destek sağladıklarını kaydetti. Seçim beyannamesinin 5. başlığının "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" olduğunu aktaran Erdoğan, "Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Özellikle mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yüksek büyümenin ekonomi politikalarının lokomotifi olduğunu vurgulayarak, "İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Rekabet gücümüzün yüksek olduğu alanlardan başlayarak dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını arttırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz." diye konuştu. - "Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını azaltacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye piyasalarımızı yeni araçlarla derinleştirerek işletmelerimizin bu imkanları daha etkin kullanmasını sağlayacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Epeyce gerilettiğimiz ancak son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz.

Böylece dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz. Yeni pazarlar bularak, ürün çeşitliliğine giderek ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracağız. KOBİ'lerin verimliliğini artıracak, dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılına dijital dönüşümünü tamamlamış, yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayiye sahip, yüksek katma değerli tarımsal üretimi olan, küresel bazda örnek gösterilen bir hizmetler sektörü olarak girecektir." - "Milli Teknoloji" hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamenin 6. başlığının ise "Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim" olarak saptandığını belirterek, "Bilim, teknoloji, Ar-Ge konusunda başlattığımız çalışmaları 'milli teknoloji' hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz." diye konuştu. İmalat sanayisini daha yüksek katma değer üreten, küresel rekabet gücü kazanmış bir yapıya dönüştüreceklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde yüksek yerli katkıyla üretilmesini sağlayacak etkin bir mekanizma kuracağız. Yerlileştirme kapsamında, imalat sanayimizin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3 bine yakın ürünü, 43 gruba ayırarak öncelikle bunlara odaklanacağız. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar için kurulan 6 endüstri bölgesine 15 tane ilave edeceğiz. Ülkemizin en büyük liman projesinin de uygulandığı Filyos Endüstri Bölgesi'ni yüksek ve orta yüksek teknolojik yatırımlar için üretim merkezi haline getireceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli alanlarda teknolojik ürün yatırımlarını etkin bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz taşımacılığında ilk aşamada 20 yaşını geçmiş 100 civarındaki kosterden başlayarak, gemi filomuzu hızla yenileyeceğiz." açıklamasını yaptı. - "İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız"

Katma değeri yüksek kimyasalların üretimini özendireceklerini aktaran Erdoğan, petrokimya alanında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak yeni tesisler kurulmasını da teşvik edeceklerini bildirdi. Erdoğan, savunma ve havacılık sanayinin önem verilen bir başka alan olduğuna işaret ederek, "Yaşadığımız tecrübeler savunma sanayinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımızı göstermiştir. Bunun için teknolojik dönüşümü arkadan takip eden değil, bu dönüşüme liderlik eden yatırımlara öncelik veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda elde edilen başarının kendilerine güç ve moral verdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte Afrin'de, Cerablus'ta bunu yaşadık, şu anda iç güvenlikte bunu yaşıyoruz. Özel sektörün savunma, havacılık ve uzay alanında daha etkin hale gelmesi gerekiyor. Teşvik sistemlerini bu alanları kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Savunma sanayi, ihracatımızda da giderek önemli bir yer kaplıyor. Bu alandaki çalışmalarımızı özellikle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde genişleteceğiz.