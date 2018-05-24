Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini yatırım yapmaları için girişimcilere açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayvan varlığını artırarak kırmızı et tüketiminde kendi kendine yeterli bir ülke haline geleceğiz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgemizde hayvancılığın gelişmesine özel önem vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikleri yaygınlaştıracaklarını, sertifikalı tohum kullanımına destek vereceklerini bildirdi.

Tarım desteklerini yeniden düzenleyerek daha etkin hale getireceklerini belirten Erdoğan, tarıma dayalı ekonomik yatırımları yüzde 50 hibe ile desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

- "Ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz"

Ulaştırmanın, AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan bir diğeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin can damarı olan ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkaracağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilometreye çıkardık. Bunu da 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Havacılık ve denizlik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline getireceğiz. Demir yollarında hızlı tren hatlarını süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Demiryolu ağımızı 25 bin kilometreye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sektörü, demiryolu taşımacılığında da etkin olmaya teşvik edeceğiz."

Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin, raylı sistemleri daha fazla kullanacağını söyleyen Erdoğan, İstanbul ile birlikte 9 yeni hava limanını daha hizmete alacaklarını belirtti.

Erdoğan, 2020 ve 2021 yıllarında iki yeni uyduyu uzaya göndererek bu alandaki Türkiye'nin yerinin perçinleneceğini ifade etti.