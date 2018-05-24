Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.
Tarım desteklerini yeniden düzenleyerek daha etkin hale getireceklerini belirten Erdoğan, tarıma dayalı ekonomik yatırımları yüzde 50 hibe ile desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Erdoğan, yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikleri yaygınlaştıracaklarını, sertifikalı tohum kullanımına destek vereceklerini bildirdi.
Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini yatırım yapmaları için girişimcilere açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayvan varlığını artırarak kırmızı et tüketiminde kendi kendine yeterli bir ülke haline geleceğiz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgemizde hayvancılığın gelişmesine özel önem vereceğiz." diye konuştu.
- "Ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz"
Ulaştırmanın, AK Parti iktidarlarının en başarılı olduğu alanlardan bir diğeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ekonomimizin can damarı olan ulaştırma ve lojistik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Otoyol ağımızı iki katına çıkaracağız. Bölünmüş yol ağımızı 26 bin kilometreye çıkardık. Bunu da 36 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Havacılık ve denizlik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline getireceğiz. Demir yollarında hızlı tren hatlarını süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Demiryolu ağımızı 25 bin kilometreye, hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkartacağız. Özel sektörü, demiryolu taşımacılığında da etkin olmaya teşvik edeceğiz."
Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin, raylı sistemleri daha fazla kullanacağını söyleyen Erdoğan, İstanbul ile birlikte 9 yeni hava limanını daha hizmete alacaklarını belirtti.
Erdoğan, 2020 ve 2021 yıllarında iki yeni uyduyu uzaya göndererek bu alandaki Türkiye'nin yerinin perçinleneceğini ifade etti.
Haberleşme alt yapısını geliştireceklerinin altını çizen Erdoğan, genişbant abone sayısını 90 milyona, fiber abone sayısını 10 milyona ulaştıracaklarını aktardı.
- Çevre, şehircilik ve yerel yönetimler bölümü
Seçim beyannamesinin yedinci başlığının "çevre, şehircilik ve yerel yönetimler" olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dengeli kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde ülkemizin her ferdini ve bölgesini kuşatacak bir vizyonu, hep birlikte hayata geçireceğiz. Çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirleri, uygulamayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Başlattığımız sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymayı amaçlıyoruz. Atık su arıtma ve entegre katı atık yönetimi hizmetlerinin 2023 yılına kadar şehirlerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayacak, bu alt yapıyı kuracağız."
Recep Tayyip Erdoğan, ülke çapında korunan alanları 653'e çıkartacaklarını ve buralarda kurulacak alt yapı ve verilecek hizmetlerle 135 milyon ziyaretçiyi ağırlayacaklarını bildirdi.
- "Orman alanlarımızın büyüklüğünü 233 milyon dekara çıkartacağız"
ÇED süreçlerinin daha etkin uygulanmasını temin edeceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Su havzalarının tamamını koruma altına alacak, 'Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi Modeli'ne geçeceğiz. Taşkın koruma tesislerimizin sayısını iki katından fazla artırarak 10 bine çıkartacağız. Melen ve Yeşilçay projeleriyle, İstanbul'un Gerede projesiyle, Ankara'nın Güzbağ projesiyle, Gaziantep'in içme suyu sorunlarını çözeceğiz. Ergene Havzası Eylem Planı'nı kararlılıkla uygulayacağız. Orman alanlarımızın büyüklüğünü, ülkemizin üçte birine yakınını kapsayacak şekilde 233 milyon dekara çıkartacağız."
Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, tarihten aldıkları ilhamla, insanın aynası olarak gördükleri şehirleri karakter sahibi mekanlarla estetik, huzurlu ve güvenli hayat alanları haline dönüştürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.
Erdoğan, şehir ve şehir yönetimini, birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak gördüklerine işaret ederek, "Bunun için insanı merkeze alan kültürün, sanatın, yeşilin vazgeçilmez parçaları olduğu şehirler kurmak ve yaşatmak istiyoruz. İstanbul başta olmak üzere marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezleri haline dönüştüreceğiz." dedi.
- "Yerel yönetimlerin alt yapı projelerine daha fazla kaynak sağlayacağız"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun şekilde kapsamlı bir yerel yönetim reformu gerçekleştirerek belediyelerin icrai gücünü artıracaklarını belirten Erdoğan, belediye meclislerinin denetim yetkisini artırarak, katılımcılığı ve hesap verilebilirliği güçlendireceklerini dile getirdi.
Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Yerel yönetimlerin alt yapı projelerine daha fazla kaynak sağlayacağız. Geçmişte gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma sebebiyle sıkıntılar yaşayan şehirlerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle yaşanabilir yerler haline getirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
- Dış politika ve milli güvenlik bölümü
Seçim beyannamesinin sekizinci ve son başlığını "dış politika ve milli güvenlik" konusunun oluşturduğunu aktaran Erdoğan, dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımlarını devam ettireceklerini söyledi.
Erdoğan, "Bağımsız ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz Türkiye'yi, bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz." dedi.
Bölgenin demokrasiye ve insan haklarına saygılı, istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda insanlığın vicdanı, mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Dış politikada elde ettiğimiz kazanımların ticaret ve yatırım olarak ülkemize dönmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Boşuna 'one minute' demedik, boşuna 'dünya beşten büyüktür' demedik. İşte bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirerek dünyanın her yerinde Türkiye'nin daha etkin temsilini sağlayacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Rusya ile gayet iyi bir zemine oturan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Balkan ülkeleriyle tarihi birlikteliğimizden aldığımız güçle daha yakın ilişkiler sürmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmayı sürdürecek, Kırım'ın asli halkı olan Tatar Türklerinin güvenlik ve refahının teminini önceliğimiz olarak koruyacağız."
- "KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak destekleceğiz"
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, siyasi ve ekonomik olarak destekleyeceklerini, Ada'da adil bir çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Orta Asya ülkeleriyle giderek gelişen ilişkilerini siyasi, kültürel, ekonomik olarak daha ileri boyutlara ulaştıracaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimizi derinleştirecek, halklarımız arasındaki kültürel ve beşeri ilişkileri sürdüreceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
(Sürecek)
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