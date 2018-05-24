Dünyanın geleceği olarak gördükleri Afrika'da her alanda daha etkin şekilde yer almak için çaba göstereceklerini ifade eden Erdoğan, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi oluşumları da en etkin şekilde kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Suriye topraklarının tüm teröristlerinden arındırılıncaya kadar bu ülkedeki faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Erdoğan, "Kuzey Suriye'yi teröristlerden temizleyeceğiz ve oranın halkı topraklarına dönecek. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin, güvenliğini sağladığımız bölgelere dönüşlerini teşvik edeceğiz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gayretleri destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız." dedi.

"Buradaki adaletsizliği bu vesileyle inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Türkiye'yi büyütürken, tüm kesimlerin hak ettikleri refaha ulaşmalarını sağlamakta kararlıyız. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü, vakit birlik vakti."

"Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün terör örgütleriyle mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, terör örgütlerinin ülkeyi hedef alan saldırıları yanında, propaganda ve finans kaynaklarının kesilmesine yönelik tedbirleri de yaygınlaştıracaklarını vurguladı.

Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın haklarını korumak için gerekli tedbirleri alamaya devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Bosna Hersek'te, Avrupa'nın dört bir yanından gelen kardeşlerimizle orada nasıl bütünleştiğimizi herhalde televizyonlardan izlediniz." dedi.

"Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanacağını" söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'ye en büyük yatırımları yapan, en önemli projeleri kazandıran parti olduğunu vurguladı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda birincil olarak opera binası ve çok amaçlı kullanılabilecek Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin gelecek yıl hizmete açılacağını duyuran Erdoğan, bu yapının İstanbul'un en önemli değerlerinden biri olacağını ifade etti.

Ankara'da Hipodromun olduğu alanda Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla ülkenin her köşesinden eserlerin yer alacağı dev bir külliyenin kurulacağını bildiren Erdoğan, dijital kültür arşivinin de oluşturulacağını kaydetti.

Erdoğan, Yassıada'yı, "yaslı ada" olmaktan çıkartıp, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline dönüştürdüklerini dile getirerek, inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sağlıkta yerli aşı üretimi, yerli plazma üretimi gibi stratejik öneme haiz projeleri birer birer uygulamaya alacaklarını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayisinde başlattıkları ve çalışma aşamalarına getirdikleri projeleri tamamlamakla kalmayacaklarını, sürekli daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Erdoğan, karada, havada ve denizde kendi kendine yeten bir ülke olmanın yanında önemli bir ihracatçı haline gelene kadar savunma sanayi projelerini geliştirmeyi de sürdüreceklerini vurguladı.

(Sürecek)

