AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobili yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak. 2021 yılında da ticari üretime geçmektir." dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda, yerli otomobilin üretimiyle ilgili projenin hızla ilerlediğini, imzaların atıldığını, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
"Yerli otomobilimizi yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, prototipi gelecek yıl tamamlamayı ve 2021'de ticari üretime geçmeyi planladıklarını belirtti.
Otoyolların bir bölümünün inşasına başlandığını, bir bölümüne ise yakında başlanacağını açıklayan Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamını önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete açıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun büyük bölümünün gelecek yıl tamamlanacağına dikkati çekerek, "29 Ekim'de İstanbul'daki üçüncü havalimanını açıyoruz." ifadesini kullandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir Otoyolu'nun 2022'ye kadar bitirileceğini, Ankara-Niğde Otoyolu'nun inşası bittiğinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımının sağlanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun yapımına başlandığını, Mersin-Taşucu Otoyolu'nun ihalesinin birkaç ay içinde yapılacağını kaydetti.
Erdoğan, Ankara-Delice, Burdur-Alanya, Denizli-Antalya, Ankara-Sivrihisar otoyollarının 2023 perspektifi kapsamındaki projelerden olduğunu belirterek, "Ovit Tüneli'ni bu yıl, Zigana Tüneli'ni önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cizre ile Şırnak'ı birbirine bağlayan Cudi Tünelleri beton kaplama aşamasına geldi. İnşallah yakında onları da hizmete açacağız." dedi.
Mersin-Antalya arasındaki 34 tünelden 15'inin tamamlandığını, Ordu Çevre Yolu'ndaki dört tünelden ikisinin bittiğini, Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli Tüneli'nin gelecek sene hizmete açılacağını ifade eden Erdoğan, Şebinkarahisar-Giresun arasındaki Eğribel Tüneli'nde ışığın görüldüğünü, kazı ve destek çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
- Kanal İstanbul projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nde ışığın gelecek yıl görüleceğini, çok sayıda tünelin inşasının sürdüğünü dile getirerek, dünyada ilk olma özelliğine sahip denizin altından üç katlı büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin de bilgi verdi.
Dünya çapında dev bir proje olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesinin startını yeni dönemde vereceklerini ifade eden Erdoğan, Karadeniz ve Marmara'yı yaklaşık 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak projenin, tüm bölgenin ekonomisini, sosyal ve kültürel hayatını değiştirecek nitelikte olduğunu söyledi. Projenin finansman modeline yönelik de önemli görüşmeleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah çok yakında bu projeyi ihaleye çıkartacağız." diye konuştu.
Önemli ulaşım projeleri arasında hızlı tren hatlarının da yer aldığın işaret eden Erdoğan, hizmette olan Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya hatlarına ilaveten İzmir, Mersin, Sivas, Kayseri, Bursa hatlarındaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Erdoğan, 2023 perspektifinde Erzurum'dan Samsun'a, Malatya'ya kadar birçok şehrin hızlı tren konforuyla tanıştırılacağını belirterek, "İstanbul'da inşası bitmek üzere olan yeni havalimanımız, Türkiye'nin prestij eserlerinden biridir." dedi.
Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Tokat, Çeşme-Alaçatı, Batı Antalya havalimanlarının da birkaç sene içinde tamamlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos, Çandarlı ve Mersin limanlarının deniz ticaretine yeni nefesler kazandıracağını kaydetti.
Ankara şehir içi ulaşım hatlarının genişletileceğine dikkati çekerek, bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, İzmir'deki Körfez Geçiş projesiyle kuzeyden gelen trafiğin doğrudan güneye akmasını sağlayacaklarını söyledi. İzmir ve İstanbul'da yapılacak ulaşım çalışmalarına ilişkin projeleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya, Gaziantep, Erzurum, Erzincan ve Kayseri'de birkaç sene içinde raylı sistemlerin hizmete alınacağını bildirdi.
- Tarım projeleri
Tarım alanında Silvan Barajı ve bağlantılarının 235 bin hektarı sulayacağını, 200 bin kişiye de istihdam sağlanacağını anlatan Erdoğan, Suruç Ovası Sulaması projesinin 56 kilometrelik kısmının bittiğini, kalan bölümün 2022'ye kadar tamamlanacağını kaydetti.
Aşağı Fırat projesi ile 216 bin hektar alanın, Kralkızı-Dicle projesiyle 115 bin hektar alanın sulanacağını, Bozova Sulaması projesinde 28 bin hektarın sulamaya hazır hale geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 6 milyon hektarın üzerinde alanı toplulaştırarak, tarımda verimi artırdık. Bu yıl da 800 bin hektar alanı toplulaştırıyoruz." dedi.
Enerji alanında Ilısu Barajı ve HES Projesi'ni dev bir proje olarak nitelendiren Erdoğan, "Bu yıl su tutmaya önümüzdeki yıl elektrik üretmeye başlayacağımız bu projenin maliyeti yaklaşık 9 milyar liradır." diye konuştu.
Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde 2020'de su tutulacağını dile getiren Erdoğan, "Bölgemizdeki en önemli doğal gaz boru hatlarından biri olan Azerbaycan ile hayata geçirdiğimiz TANAP'ın açılışını inşallah 12 Haziran'da yapıyoruz. Bu hattan ilk etapta yılda 2 milyar metreküple başlayacak gaz akışı 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecektir." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
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