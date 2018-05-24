AK Parti seçim beyannamesinde dış politika vizyonu

AK Parti'nin seçim beyannamesinde dış politikayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reform ihtiyacı, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadele, Türk diasporası ile Avrupa'daki Müslümanların durumu öne çıkan konular arasında yer aldı. AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Beyannamede, parti olarak dış politikada hem süreklilik hem de değişimin esas alındığı, Türkiye'nin bağımsız, proaktif siyaset ve perspektif üreten bir dış politikaya kavuşturulduğu ifade edildi. Seçim beyannamesinde BMGK'nin demokratik, şeffaf, adil ve etkin bir yapıya dönüştürülmesi ve BM'nin krizlere hızla müdahale edebilecek kapasiteye kavuşturulmasının şart olduğu vurgulanarak "Türkiye olarak, ikili ve çok taraflı her türlü platformda bu yöndeki beklentimizi 'Dünya beşten büyüktür.' deyişiyle ısrarla ifade etmeye ve bu yönde yürütülecek her türlü faaliyete katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin hem reform çalışmalarına aktif destek vermekte hem de BM Sekretaryasında daha fazla temsil noktasında girişimlerde bulunduğu kaydedilen beyannamede, "Ülkemiz ayrıca, İstanbul'un bir BM merkezi olması yolunda önemli adımlar atmıştır. İstanbul'da başka BM ajanslarının da ofis açmalarına yönelik gerekli hukuki altyapı çalışmalarına devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu. Beyannamede, şunlar kaydedildi: "Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmak suretiyle Ruanda'da, Bosna Hersek'te, Suriye'de, Myanmar'da olduğu gibi barış ve güvenliği ilgilendiren konularda, BMGK'nin gerekli adımları atmasını önleyen mevcut yapısı başta olmak üzere, BM Şartı'nda ve BM Sekretaryasının bürokratik yapısında reforma gidilmesi ihtiyacının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Amacımız, küresel sistemin demokratikleştirilmesi ve BM'nin küresel barışın teminatı haline dönüştürülmesidir." Seçim beyannamesinde, terörle etkin mücadeleye devam edileceği kaydedilerek FETÖ terör örgütünün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadeleye ilişkin "FETÖ'nün elebaşlarının yargı önüne çıkarılmasına ve örgütün yurt dışı uzantılarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Terörle etkin mücadeleye devam edileceği belirtilen beyannamede, "Güvenlik ve istihbarat birimlerinin DEAŞ'a ve hücrelerine karşı ülke içinde düzenlenen başarılı operasyonlara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi. - "Türk diasporasının öncülerini yetiştirecek programları artıracağız" Seçim beyannamesinde, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kültürel aidiyetlerinin korunması, STK'lerin daha etkin hale getirilmesi, topluma aktif katılım kapasitelerinin geliştirilmesi ve vatandaşlık haklarının güçlendirilmesinin destekleneceği belirtilerek "Yurt dışı vatandaşlara yönelik başlatmış olduğumuz burs programı başta olmak üzere Türk diasporasının öncülerini yetiştirecek programları artıracağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman yetişmesini sağlamak amacıyla yeni burs programları oluşturacağız." denildi. Yurt dışında yaşayan Türklerin bulunduğu ülkelerde anaokulundan başlayarak çift dilli okul açmalarının teşvik edileceği belirtilen beyannamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Yerinden öğretmen istihdamını sağlayacağız. Yerinden istihdam edilen din görevlilerinin sayısını artıracağız. Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korunması için yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerimizi çeşitlendirerek artıracağız. Lise ve üniversite düzeyinde değişim programları ile gençlerimizin Türkiye’de bir dönem geçirmesini teşvik edeceğiz. Üniversitelerimizde diaspora gençlerimize ayrılan kontenjanı iki katına çıkaracağız." Yurt dışındaki vatandaşların arasından içinde yaşadıkları ülkede kültürel alanda öne çıkacak seçkin kişilerin yetiştirilebilmesi için özellikle gençlere yönelik geliştirilen özel programların etkin bir biçimde sürdürüleceği kaydedilen beyannamede, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'de staj imkanlarının artırılacağı belirtildi. Beyannamede, "TÜBİTAK, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin diasporamızın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, sağlık, hukuki ve diğer ilgili alanlarda meseleleri ve gündemleri ile ilgili araştırmalar yapmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversitelerimizin yurt dışında bölüm açmalarını teşvik edeceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın göç tarihini yansıtacak göç müzeleri kuracağız. Yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini daha da ileriye taşıyacağız. Konsolosluk işlemlerinde elektronik ödeme kolaylığı sağlayacağız. Dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununu ortadan kaldıracağız. Yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü bizatihi tecrübe etmeleri için kültürel gezi ve kamp programlarının kapsamını genişleterek devam ettireceğiz. Gençlere yönelik kültürel hareketlilik programlarını çeşitlendirip artıracağız. 100 bin gencimizi ülkemize getirerek tarih ve kültürü ile buluşturacağız." - "Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu" Seçim beyannamesinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik asimilasyon politikalarına karşı, kültürel kimliklerinin korunmasına azami önem gösterileceği ve gerekli desteğin verilmeye devam edileceği vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu bağlamda Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulunu kuracağız. Konsolosluk bölgelerinde sekretaryası YTB tarafından yürütülecek geniş katılımlı Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisleri oluşturacağız. Önümüzdeki dönemde TBMM'de Yurtdışı Türkler Komisyonu adıyla daimi bir ihtisas komisyonu kurulmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel aidiyetlerinin korunmasını, STK’lerin daha etkin hale getirilmesini, topluma aktif katılım kapasitelerinin geliştirilmesini ve vatandaşlık haklarının güçlendirilmesini destekleyeceğiz." Türkiye'nin Avrupa'daki Müslümanların koruyucusu, kollayıcısı ve sesi olmaya devam edeceğinin altı çizilen beyannamede, "Ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede öncü ülke olmaya, vatandaşlarımızın korunmasına destek sağlamaya, küresel barışın ancak ön yargıların aşılması ve birlikte yaşama kültürünün yerleşmesiyle hayat bulabileceği mesajının verilmesine devam edilecektir." vurgusu yapıldı. Beyannamede, yurt dışında yaşayan vatandaşların bir araya geleceği ve kendilerini ilgilendiren konuların istişare edileceği yıllık diaspora buluşmaları gerçekleştirileceği belirtildi.

"Bilhassa yeni nesillerin Türkçe ve kültürümüzü korumaları noktasında mevcut hizmetlerimizi geliştirecek yeni adımlar atacağız." ifadesinin yer aldığı beyannamede, şunlar kaydedildi: "Yurt dışındaki çocuk ve gençlerimize Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek ve sanatını tanıtacak yayınları ve etkinlikleri çeşitlendireceğiz.

Kültürel destek amaçlı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hazırladığımız kitap setlerini yaygın bir biçimde dağıtacağız, yurt dışında vatandaşlarımıza yönelik Türkçe kütüphaneler oluşturacağız. Yaz tatillerini ülkemizde geçiren çocuk ve gençlerimize yönelik dil, kültür ve değerler eğitimi programları düzenleyeceğiz." Seçim beyannamesinde, yurt dışındaki Türkçe yerel medyanın güçlenmesinin destekleneceği ve bu kapsamda Basın İlan Kurumunun kanununda değişiklik yaparak yurt dışındaki Türk medyasına kamu ilan ve reklamlarının verilmesinin önünü açılacağı ve TRT Türk'ün yeniden yapılandırılmasının kısa zamanda tamamlanacağı ve yurt dışındaki vatandaşlara daha geniş hizmet sunacağına vurgu yapıldı.

Aile birleşiminde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla toplumlar arası ilişkilerin artırılması ve aile değerlerinin yaşatılması için ilgili ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmaya devam edileceğinin belirtildiği beyannamede, şu ifadelere yer verildi: "Yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programlar geliştireceğiz. Kültürel hassasiyetlere uyumlu bakım evlerini teşvik edeceğiz.

Tüm insanlık için büyük tehdit oluşturan ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadelede ilgili ülkelerle birlikte hareket ederek, yurt dışındaki insanımızı da yakından ilgilendiren insani değerleri korunma hususunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Başta İslam düşmanlığı olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlalleri ile her türlü platformda etkin mücadele edeceğiz." Beyannamede, yurt dışında yaşayan uzmanlara yönelik, yaşadıkları ülke ve Türkiye bakımından karşılaştıkları sorunlar ve çözümüyle ilgili eğitim ve seminer programlarının artırılacağı belirtilerek "Kişisel veriler ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak korunacak, vatandaşlarımızın menfaatleri esas alınacaktır. Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar için kamu hizmetlerinin önündeki engelleri kaldıracağız. Yurt dışında yetişen gençlerimizin kamu kurumlarında istihdamı için KPSS'de yeni modüller açılacaktır. Sosyal, eğitim ve kültürel iş birliği anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.