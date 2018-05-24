AK Parti seçim beyannamesinde dış politika vizyonu

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, dış politikayla ilgili, Türkiye'nin, göç ve uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal düzenlemeleri tamamlayıp güvenilir bir veri sistemi oluşturduğu vurgulanarak, "Göç alanında kapasite geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesi yer aldı. AK Parti'nin seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Beyannamenin "İnsani ve Vicdani Dış Politika: Dış Yardımlar ve Mülteciler" başlıklı bölümünde, AK Parti'nin ırk, din, dil, köken ayırt etmeksizin, tüm dünyada açlıkla, yoksullukla, çatışmalarla, afetlerle ve diğer küresel sorunlarla mücadeleyi desteklediği vurgulandı. Başta en az gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde yaşayanlar olmak üzere küresel düzeyde refahtan pay alma çabasında olan tüm insanlara destek olmanın dış politika öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen beyannamede, "AK Parti olarak, güçlü ve saygın bir Türkiye hedefimizin en önemli inşa alanlarından biri olarak dış politikayı görüyoruz." ifadesi yer aldı.

- "Göç alanında kapasite geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" Beyannamede, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında ABD, Almanya, İngiltere, Japonya ve Fransa'nın ardından en çok resmi kalkınma yardımı sağlayan 6. ülke olduğu vurgulandı. Türkiye'nin, insani yardımlarda 2016 sonu itibarıyla 6 milyar dolara ulaştığı, bu rakamla dünyada ikinci, milli gelire oranla ise birinci sıraya yerleştiğine dikkat çekilen beyannamede, son iki yılda Türkiye'nin insani yardımda ABD'nin ardından ikinci ve insani yardımların milli gelire oranı bakımından da dünyada birinci sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye'nin, Nisan 2011'den bu yana Suriyeliler için açık kapı politikası uyguladığı hatırlatılan beyannamede, ülkenin, göç ve uluslararası koruma alanında hukuki ve kurumsal düzenlemeleri tamamlayarak güvenilir bir veri sistemi oluşturduğu belirtildi. Beyannamede, "Göç alanında kapasite geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi. - "Uluslararası öğrenci hareketliliğini artıracağız" Beyannamede ayrıca, Türkiye'de uluslararası iş birliğine dönük farkındalığın artırılacağı ve Türkiye ile paydaş ülkeler arasında kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara devam edileceği belirtildi.

"Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi ve Dış Yardım Kanunu"nun hazırlanacağı vurgulanan beyannamede, "Türkiye'nin kalkınma iş birliği kapsamlı gözden geçirme raporunu hazırlayacağız. Kalkınma iş birliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını akredite edecek, uluslararası merkez olabilmeleri amacıyla destekleyeceğiz." ifadeleri kulanıldı. Türkiye'nin uzmanlık birikimine sahip olduğu belirli alanlarda "Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programları" başlatılacağı taahhüt edilen beyannamede, şöyle denildi: "Eğitimde uluslararası hareketlilik ve iş birliği desteği sağlayacağız. Üniversitelerde uluslararası kalkınma iş birliği araştırma merkezleri ve yüksek lisans programları oluşturacağız. Eğitim kurumlarında yabancı dil eğitiminin etkinliği konusunda bir program başlatacağız. Üniversitelerde uluslararası öğrenci ofisleri kuracağız ve uluslararası öğrencilere yönelik mevzuat iyileştirme çalışması yapacağız. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli burs programlarından biri olan Türkiye Bursları ile küresel bilgi birikimine, eğitim eşitliğine, ülkeler arası iletişim ile siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Bursları çerçevesindeki dinamik burs programları ile ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı payı yükselterek nitelikli öğrenci ve araştırmacıların ülkemizi tercih etmelerini sağlayacağız. Uluslararası öğrenciler ve yüksek nitelikli insan gücü için oluşturulan eğitim ve staj programlarının sayısı ve çeşitliliğini artırarak ülkemizin eğitim üssü haline gelmesine olanak sağlayacağız."

Beyannamede, Türkiye'yi ihtiyaç duyulan alanlarda ileriye taşıyabilecek yüksek nitelikli uluslararası öğrencilerin yürüteceği proje ve araştırmalara Türkiye Bursları kapsamında finans desteği verileceği kaydedildi. Türkiye Bursları ile öğrenim görüp mezun olan, şu an dünyanın yaklaşık 165 ülkesinde bulunan 150 bin "Türkiye Mezunu"na yönelik çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüleceği vurgulanan beyannamede, "Dünyanın farklı bölgelerinde 32'ye ulaşan Türkiye Mezunları Derneği sayısını 2023 yılında 100'e çıkaracağız." denildi. - "Başta Filistin, tüm gönül coğrafyamızın yanında olacağız" Beyannamede, AK Parti'nin, "Akademik Araştırmalar ve Sivil Toplum İşbirliği Programları" ile kardeş toplulukların ve Türkiye'nin entelektüel kadrolarının yetiştirilmesini, ortak ilmi ve kültürel birikimin zenginleştirilmesini, dünyayı Türkçe anlayan, Türkçe düşünen, Türkçe fikir üreten ve merkezinde Türkiye'nin yer aldığı küresel bir ağ oluşturulmasını hedeflediği de vurgulandı. Bu kapsamda sözlü ve yazılı ortak tarihi mirasın arşivlenmesi, kardeş toplulukların ürettiği düşüncelerin Türkçeye kazandırılması, Türkçe düşünce eserlerinin başka dillere tercüme edilmesi çalışmalarının devam edeceği vurgulanan beyannamede, "Kültürel Hareketlilik ve Eğitim İşbirliği Programları ile kardeş topluluklara mensup genç kuşaklara ortak kimlik şuurunun ve kültürel değerlerin aktarılması için müfredat ve temel eserler çalışmaları, kültürel eğitim ve gezi programları düzenlenleyeceğiz." ifadesi yer aldı.

Tunus'ta ve Cibuti'de "Anne-Çocuk Sağlık Hastaneleri" inşa edileceği belirtilen beyannamede, Balkanlar'da tarım ve hayvancılık ve mesleki eğitim ve kapasite artırım projelerine hız verileceği de vurgulandı. Beyannamede, şunlar kaydedildi: "Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamıza her alanda destek olmaya devam edecek, hak ettikleri yaşama kavuşmaları ve barış içinde yaşamaları adına her zaman yanlarında olacağız. Ata yurdumuz Orta Asya'da yer alan kardeş ülkelerle ilişkililerimizi geliştirme, ülkemiz tecrübesini oralara aktarma ve ortak tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma alanlarında projelerimize devam edeceğiz. Afrika'da eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi alanlarda fiziki altyapılara vereceğimiz desteklerle dün olduğu bugün ve yarın da Afrika'nın gerçek potansiyelini kullanabilmesi adına projelere hızla devam edeceğiz. Suriye, Yemen, Afganistan gibi kriz bölgelerine yönelik olarak yeniden inşa sürecinde görev alabilecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için özel burs ve eğitim programları gerçekleştireceğiz. Başta Kırgızistan, Nijer, Cibuti, Libya ve Gazze olmak üzere, yurt dışında yeni hastaneler açarak sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz."