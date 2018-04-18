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AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

AK Parti'de seçim hazırlıkları başladı. Tüm milletvekilleri Perşembe günü, Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda buluşacak.

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Yarın Erdoğan, tüm milletvekilleriyle Genel Merkez'de kahvaltıda buluşacak.

Milletvekillerine Genel Merkez'den giden mesajda:

"Sayın Milletvekillerimiz

19 Nisan 2018 Perşembe günü (yarın) saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SN.Recep Tayyip Erdoğan Baskanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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