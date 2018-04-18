AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Yarın Erdoğan, tüm milletvekilleriyle Genel Merkez'de kahvaltıda buluşacak.
Milletvekillerine Genel Merkez'den giden mesajda:
"Sayın Milletvekillerimiz
19 Nisan 2018 Perşembe günü (yarın) saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SN.Recep Tayyip Erdoğan Baskanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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