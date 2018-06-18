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AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 02:33 | Son Güncelleme

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'ta bulunan AK Parti seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle büronun camları kırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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