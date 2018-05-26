AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Sahaya çıktığımız andan itibaren hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Partimize oy isteyeceğiz. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Güçlü hükümetin işini kolaylaştıracak olan güçlü Meclis'tir." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, seçim çalışmaları kapsamında, 3. bölgede yer alan Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, açılıştaki konuşmasında AK Parti'nin İstanbul'da elde ettiği en yüksek oy oranına ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye açısından yeni bir rekoru kıracağımızı ümit ediyorum. Her seçim önemlidir ama 24 Haziran seçimleri daha önemlidir. 16 Nisan referandumunda gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğinin uygulamaya ve işlemeye başlayacağı seçimler olarak tarihe geçecektir. Bu seçimlerle hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçilecek. Sonraki 5 yıl boyunca Türkiye'nin gündeminde yerel hariç hiçbir seçim olmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin istikrar ve büyümesinin yılın ikinci yarısında devam edeceğini aktaran Muş, Türkiye'de AK Parti'yle siyasal ve ekonomik istikrar olduğunu kaydetti.