AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Sahaya çıktığımız andan itibaren hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Partimize oy isteyeceğiz. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Güçlü hükümetin işini kolaylaştıracak olan güçlü Meclis'tir." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, seçim çalışmaları kapsamında, 3. bölgede yer alan Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, açılıştaki konuşmasında AK Parti'nin İstanbul'da elde ettiği en yüksek oy oranına ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Türkiye açısından yeni bir rekoru kıracağımızı ümit ediyorum. Her seçim önemlidir ama 24 Haziran seçimleri daha önemlidir. 16 Nisan referandumunda gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğinin uygulamaya ve işlemeye başlayacağı seçimler olarak tarihe geçecektir. Bu seçimlerle hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçilecek. Sonraki 5 yıl boyunca Türkiye'nin gündeminde yerel hariç hiçbir seçim olmayacaktır." diye konuştu.
Türkiye'nin istikrar ve büyümesinin yılın ikinci yarısında devam edeceğini aktaran Muş, Türkiye'de AK Parti'yle siyasal ve ekonomik istikrar olduğunu kaydetti.
Muş, istikrar ve sürekliliğin olmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sistemle beraber istikrar hem hükumette hem de Meclis'te tesis edilecek. İddiamız şu; güçlü hükümet güçlü Meclis. Sahaya çıktığımız andan itibaren hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Partimize oy isteyeceğiz. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Güçlü hükümetin işini kolaylaştıracak olan güçlü Meclis'tir. Güçlü Meclis olmazsa hükümetin uygulayacağı yasal düzenlemelerin yapılması rahat olmayacaktır. Her iki ayrı kuvvetin güçlü seçilmesi önem arz etmektedir."
Partisinin seçim beyannamesi hakkında da hatırlatmalar yapan Muş, Türkiye'nin bundan sonra daha da büyüyeceğini söyledi.
İl Başkanı Bayram Şenocak ise seçim koordinasyon merkezlerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Buralardaki çalışmalar sahadaki dinamizmi tutmak açısından her zaman önem arz etmiştir. Buradaki süreçte teşkilatımızın bütün kademeleriyle il seçim koordinasyon merkezlerinde ve bölge seçim koordinasyon merkezlerinde milletvekili adaylarımızla önümüzdeki süreç içerisinde başarılı çalışmalara imza atacağız. Burada önemli olan şey içerideki çalışmaları, birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik havasıyla bu süreci yönetmektir. Bizler her zaman dinamizmi, bilgi ve birikimi olan bir teşkilatız." diye konuştu.
Sahada her zaman iyi olduklarını aktaran Şenocak, AK Parti'nin bütün seçimlerde çıtayı yükselttiğini söyledi. Şenocak, gece gündüz demeden çok çalışacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Çok çalışkan bir Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız var. Dinamik bir teşkilatımız ve çok çalışan adaylarımız var. Sahada hep beraber aynı enerjiyle çalışacağız. Bizim zaman mefhumumuz yok. Az konuşup çok iş yapanlardan olacağımızı söyledik her zaman. Geceyi gündüze katarak, işin bitmesini sağlayacağız. Ramazan aynın bereketiyle bu süreci ilçesiyle seçim koordinasyon merkeziyle, kadın kollarıyla ve gençlik kollarıyla işin üstesinden geleceğiz. Bütün ayak oyunlarına rağmen bu seçimde yine galip geleceğiz Allah'ın izniyle."
Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul 3. bölge milletvekili adayları platforma çağrılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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