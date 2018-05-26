AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin başarıyı, şiddetle, terörle, baskıyla değil, oyla, sandıkla, demokrasiyle ve her seçimde ortaya koyduğu zaferle başardığını belirterek, "Türkiye bugün büyüyorsa, demokrasiyle beraber büyüyor. Çocuklarımız iş buluyorsa, demokrasiyle beraber buluyor. 24 Haziran, demokrasiyi daha da büyütecek, daha da yükseltecek, ekonomiyi daha da yükseltecek, Türkiye'nin birliğini daha da katmerleştirecek ve ülkemizi yarınlara taşıyacak önemli bir adımın başlangıcıdır." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, seçim çalışmaları kapsamında Cevizlibağ'daki 2. bölge seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Soylu, açılıştaki konuşmasında, 24 Haziran'da yepyeni bir sistemle güzel bir başlangıç yapmak için adım atıldığını dile getirerek, "Yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 21. asrın başında başladığımız bu yolculuğu taçlandırmak için, onurlu bir yolculuğu hep beraber ortaya koymaya çıkıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'yi, eski Türkiye haline getirmek isteyenlerin elinin boş kalacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Bizi bölmek isteyenlere, en güzel cevabı AK Parti, kadrolarıyla vermiştir. Türkiye'nin birliği, zenginliği, güçlülüğü inadından asla vazgeçmemiştir. Şiddetle, terörle, baskıyla değil, kim ne derse desin AK Parti başarıyı, reyle, oyla, sandıkla, demokrasiyle ve her seçimde ortaya koyduğu zaferle başarmıştır. Türkiye bugün büyüyorsa, demokrasiyle beraber büyüyor. Çocuklarımız iş buluyorsa, demokrasiyle beraber buluyor. 24 Haziran, demokrasiyi daha da büyütecek, daha da yükseltecek, ekonomiyi daha da yükseltecek, Türkiye'nin birliğini daha da katmerleştirecek ve ülkemizi yarınlara taşıyacak önemli bir adımın başlangıcıdır. Bu da AK Parti'ye yakışır."
Soylu, başka siyasi partiler tarafından çok fazla şey söyleneceğini aktarırken, "Onlardan bizim bir farkımız var. Bizim farkımız Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği bir sözdür. 'İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.' Burası, eserler siyasetinin partisidir." dedi.
İstanbul'da doğup büyüdüğünü anlatan Soylu, 24 Haziran'da İstanbul ikinci bölgeden milletvekili adayı olduğunu hatırlattı.
AK Parti'de en fazla çalışan kişinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Soylu, partililerden de en az onun kadar çalışmalarını istedi.
- "Sonucu bizlerin gayreti, çalışması belirleyecek"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Nasıl ki 1994'te ak yürekli kadınlar kapı kapı dolaşıp Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptıysa, yine ak kadınlar tüm kapıları çalacağız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oranla başkan yapacağız inşallah. Yeni bir dönemi açıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız, ama biz yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Meclisimizde de yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla çoğunluğu sağlayacağız. Çoğunluğu sağlayacağız ki çok büyük bir uyum içerisinde Türkiye, hedeflerine, hayallerine emin adımlarla ilerlesin." diye konuştu.
AK Parti'nin gücünü milletten aldığını dile getiren Kaya, partililere şöyle seslendi:
"Önümüzde sayılı günler var. Bu sayılı günlerde durmadan, yılmadan, gece gündüz demeden sizlerle birlikte bizler de çalışacağız. Buradaki ak kadınlar biliyor ki onlar bugün çocuklarının geleceği için çalışıyor. Hiçbir kadın, hiçbir anne 2 aylık bebeğini evde bırakıp gece gündüz demeden koşturmaz. Kim koşturur biliyor musunuz? O bebeğinin, yavrusunun ve tüm dünyadaki mazlum yavruların geleceğini düşünen ak yürekli kadınlar çalışır. İnanıyorum ki sonucu bizlerin gayreti, çalışması belirleyecek."
- "İnşallah Türkiye'ye yeni bir zaferi yaşatacağız"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise 24 Haziran tüm gayretleriyle çalışacaklarını ifade ederek, "Bizde bu heyecan, bu azim, bu gayret var. Çünkü biz bugüne kadar hep ilkleri başarmış olan iktidar partisiyiz. Bugüne kadar her seçimde oyunu sürekli artıran ve sürekli kendini tazeleyen teşkilatlar olduk. İnşallah 24 Haziran akşamı Türkiye'ye yeni bir zaferi yaşatacağız. Güçlü meclis, güçlü cumhurbaşkanıyla inşallah yeni dönemde daha güçlü şekilde Türkiye'ye hizmet etmeye gayret edeceğiz." dedi.
Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.
Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi ve 2. bölge milletvekili adayları birlikte fotoğraf çektirdi.
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