AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin başarıyı, şiddetle, terörle, baskıyla değil, oyla, sandıkla, demokrasiyle ve her seçimde ortaya koyduğu zaferle başardığını belirterek, "Türkiye bugün büyüyorsa, demokrasiyle beraber büyüyor. Çocuklarımız iş buluyorsa, demokrasiyle beraber buluyor. 24 Haziran, demokrasiyi daha da büyütecek, daha da yükseltecek, ekonomiyi daha da yükseltecek, Türkiye'nin birliğini daha da katmerleştirecek ve ülkemizi yarınlara taşıyacak önemli bir adımın başlangıcıdır." dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, seçim çalışmaları kapsamında Cevizlibağ'daki 2. bölge seçim koordinasyon merkezi açıldı. Soylu, açılıştaki konuşmasında, 24 Haziran'da yepyeni bir sistemle güzel bir başlangıç yapmak için adım atıldığını dile getirerek, "Yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 21. asrın başında başladığımız bu yolculuğu taçlandırmak için, onurlu bir yolculuğu hep beraber ortaya koymaya çıkıyoruz." diye konuştu. Türkiye'yi, eski Türkiye haline getirmek isteyenlerin elinin boş kalacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bizi bölmek isteyenlere, en güzel cevabı AK Parti, kadrolarıyla vermiştir. Türkiye'nin birliği, zenginliği, güçlülüğü inadından asla vazgeçmemiştir. Şiddetle, terörle, baskıyla değil, kim ne derse desin AK Parti başarıyı, reyle, oyla, sandıkla, demokrasiyle ve her seçimde ortaya koyduğu zaferle başarmıştır. Türkiye bugün büyüyorsa, demokrasiyle beraber büyüyor. Çocuklarımız iş buluyorsa, demokrasiyle beraber buluyor. 24 Haziran, demokrasiyi daha da büyütecek, daha da yükseltecek, ekonomiyi daha da yükseltecek, Türkiye'nin birliğini daha da katmerleştirecek ve ülkemizi yarınlara taşıyacak önemli bir adımın başlangıcıdır. Bu da AK Parti'ye yakışır." Soylu, başka siyasi partiler tarafından çok fazla şey söyleneceğini aktarırken, "Onlardan bizim bir farkımız var. Bizim farkımız Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği bir sözdür. 'İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.' Burası, eserler siyasetinin partisidir." dedi. İstanbul'da doğup büyüdüğünü anlatan Soylu, 24 Haziran'da İstanbul ikinci bölgeden milletvekili adayı olduğunu hatırlattı.

AK Parti'de en fazla çalışan kişinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Soylu, partililerden de en az onun kadar çalışmalarını istedi. - "Sonucu bizlerin gayreti, çalışması belirleyecek" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Nasıl ki 1994'te ak yürekli kadınlar kapı kapı dolaşıp Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptıysa, yine ak kadınlar tüm kapıları çalacağız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oranla başkan yapacağız inşallah. Yeni bir dönemi açıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız, ama biz yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız. Meclisimizde de yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla çoğunluğu sağlayacağız. Çoğunluğu sağlayacağız ki çok büyük bir uyum içerisinde Türkiye, hedeflerine, hayallerine emin adımlarla ilerlesin." diye konuştu. AK Parti'nin gücünü milletten aldığını dile getiren Kaya, partililere şöyle seslendi: