AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
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