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AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ne silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, polisin araştırması sürüyor.

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

Beypazarı ilçesi Bankalar Caddesi’nde 24 Haziran seçimleri için kurulan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik çemberine aldıkları bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA

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ak parti Beypazarı

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