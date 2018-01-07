GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bir ülkenin kalkınması için eğitim önemli. Bizim, komşu ülkelerimize göre petrol, doğalgaz, yeraltı zenginliklerimiz yok denecek kadar az.Girişimci ruhumuz, genç nüfusumuz var. İyi eğitilirse kimse bizi tutamaz." dedi.

Şimşek, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bütçede en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirterek, bir ülkenin kalkınması için eğitimine değindi.

"Bizim, komşu ülkelerimize göre petrol, doğalgaz, yeraltı zenginliklerimiz yok denecek kadar az.Girişimci ruhumuz, genç nüfusumuz var. İyi eğitilirse kimse bizi tutamaz." diyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde eğitime her zaman büyük bütçeler ayırdık. Okullaşma oranlarında okul öncesi yüzde 11'den yüzde 60'a çıkmış. Ortaöğretim yüzde 50'lerden yüzde 83'e çıkmış. Yüksek öğretim yüzde 14'ten yüzde 42'lere çıkmış. Türkiye'nin geleceği parlak. Kötümser olamazsınız. 270 bin derslik yapmışız, 45 bin inşa halinde. 600 bin öğretmen almışız. Bir milyon öğretmeninyüzde 60'ını AK Parti atamış. Üniversite sayısı ikiye katlanmış. Sağlık öncelikli alanımız. 80 yılda 164 bin yataklı hastane yapılmış. AK parti döneminde yatak sayısı 217 bine çıkmış.Nitelikli yatak sayısını 113 bine çıkartmışız. Hepsi Gaziantep, Türkiye için. Dünya Bankası'na göre Türkiye gelişmiş ülkelerin 30 yılda başardığını 10-12 yılda başarmış. Farkı çok hızlı bir şekilde kapatıyoruz."