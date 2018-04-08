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AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: -"Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz"

SİİRT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Siirt Kapalı Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Siirt 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bakan Bak, Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parlamentoya taşıyan il olduğunu anımsattı.

Bu nedenle hükümet olarak Siirt'e büyük önem verdiklerin dile getiren Bak, şöyle konuştu:

"Siirt ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği desteği biliyoruz. Cumhurbaşkanımız siyasette gençlerin yolunu açıyor. Gençler, ülkemizi inşa edecek ve geleceğimizi inşa edecek sizlersiniz. Buradan Afrin'e selam olsun. Aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Afrin'de Türk askeri meydana çıkınca çakallar kaçacak delik arıyor. Ordumuzla gurur duyuyoruz."

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kongre Siirt

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