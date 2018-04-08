SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik başarılarımızın, siyasi özgürlüklerimizin temel hak ve hürriyetler alanında elde ettiğimiz kazanımlarımızın devamı için 2019 adeta bir 'milat' olacak." dedi. Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, Siirt'in ilçelerine selamlarını göndererek başladı. İl kongresi vesilesiyle bir kez daha evliyalar, alimler, arifler şehri Siirt'te olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, kongrenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Siirt teşkilatının tüm mensuplarını, kurulduğu günden bugüne kadar partinin çatısı altında emek verenleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı kutladı, vefat edenlere de Allah'tan rahmet niyaz etti. Asırlardır bu toprakları aşkla, hikmetle, ilim ve irfanla yoğuran tüm gönül erlerini kemal-i edeple yad eden Erdoğan, "Peygamber Efendimizin meftunu olan Veysel Karani Hazretlerine, İsmail Fakirullah Hazretlerine, İbrahim Hakkı Hazretlerine bir kez daha Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim, bizleri o Hakk aşıklarının yolundan ayırmasın." diye konuştu.

- "On binlerdeki heyecanı bugün çok farklı gördüm" Siirt ziyaretiyle, bir ayrılığı vuslata dönüştürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Bugün üç senedir yüreğimizi yakan hasrete artık bir son veriyoruz. Böylesine muhteşem bir atmosferde gönüllerimizi buluşturan Rabbime sonsuz hamd ediyorum." dedi. Erdoğan, Siirt'i ve Siirtlileri çok özlediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Anlaşılan sizler de bizleri özlediniz. Siirt'e ayak bastığımız andan itibaren bizi bağrına basan tüm hemşehrilerime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dışarıda on binlere hitap ettik ve bu on binlerdeki heyecanı bugün çok farklı gördüm, bu sevgi selini çok farklı gördüm, hepsine teşekkür ediyorum. Siirt'in eniştesi olmanın gururunu hep yaşadım, daima yüreğimde hissettim, bu aziz toprakların bir evladı olmaktan, özellikle Meclis'te Siirt'i temsil etmekten her zaman onur duydum, iftihar ettim. Bu yola milletvekili olarak başladık, başbakan olduk, cumhurbaşkanı olduk. İnşallah emrihak vaki olana kadar son nefesimizi verene kadar da bu gururu yaşayacağım. Ne zaman başımız dara düşse, ne zaman birileri önümüze engel çıkarsa, hamd olsun Siirt bize daima sahip çıktı."

Siirt'in dili ve kalbinin, Allah kelamıyla nurlanmış, piri fanilerin duasını ve niyazını her zaman üzerilerinde hissettiklerini aktaran Erdoğan, "Sizler, AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz, buradan yola çıktık. Hatırlayın, ilk oylamada Siirt'te yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Sizler en kritik dönemdeki dayanışmanızla, ülkemizin önünde yepyeni yollar, yepyeni kulvarlar açtınız." değerlendirmesinde bulundu. - "Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında Siirt'ten çok daha farklı bir sonuç beklediklerine işaret ederek, "Maalesef olmadı. Biz Siirt'in cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, şöyle tarihe geçecek çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. Her ne kadar Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan'da beklediğimiz neticeler çıksa da maalesef, il genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı, o bizi üzdü." diye konuştu. Özellikle Tillo ve Şirvan'ın yüzde 80'in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye'de en çok "evet" oyu veren ilk 100 ilçe arasına girdiğini vurgulayan Erdoğan, ahde vefaları için kendilerine teşekkür etti.