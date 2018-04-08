AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi

"Bunun en büyük etkisini Güneydoğu hissetti. Yüzde 14'ü burada oldu. Sadece geçen yıl Güneydoğu'da 140 binden fazla istihdam oluştu. İşte bu huzur ve güvenin sonucudur. Huzur ve güvenin arttığı, terörün olmadığı yerde sadece yaşam kalitesi artmıyor, yatırım ortamı, istihdam ve ekonomi de gelişiyor. Teşviklerle gençlerimize çok daha fazla istihdam imkanı sağlayacağız. Siirt'te bakır fabrikası açacağız. 2019 seçimlerinden sonra yeni bir atılım dönemi, kalkınma dönemin başlayacak."

Yılmaz, Siirt'in artık teröre destek verilen, yaşam kalitesinin düştüğü ve hizmetlerden uzak kalan bir yer olmayacağını işaret ederek, "İnşallah 2019 belediye seçimlerinde Siirt kendine yakışanı yapacak, 'AK Parti.' diyecek." ifadesini kullandı.

- "Bayrağımızı Afrin'in göbeğine diktik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 2023, 2053, 2071 hedeflerine giden yolun 2019'daki seçimlerden geçtiğini belirterek, Siirt'in seçimlerde partilerine büyük destek sunacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadele ederken büyüdüğünü işaret eden Çalık, sınır ötesinde Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini anımsattı.

Çalık, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sınırında Mehmetçik'le birlikte olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın orada olmasından rahatsızlık duyanlar var, oraya gelen sanatçılarımıza laf söyleyenler var. Herkes bilsin ki; TSK, Afrin'de zaferler kazanmıştır. O Afrin'de zafer kazanan ordunun Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlarla birlikte o zafer alınmış, zafer taçlanmıştır. 'Afrin'e girerseniz, çıkamazsınız.' dediler. Hamdolsun Afrin'den alnımızın akıyla çıktık ve bayrağımızı Afrin'in göbeğine diktik. O lafları söyleyen CHP'nin genel başkanıdır, onu da halka havale ediyorum."

-"Doğusuyla batısıyla bir ve beraberiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da son iki günde Aydın ve Siirt'te çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "Dün ülkemizin en batısında, bugün ise en doğusundayız. Doğusuyla batısıyla bir ve beraberiz. Rabbim bizi kardeş yaratmış, kim bizi birbirimizden ayırabilir? Batıda, doğuda, kuzeyde ve güneyde de aynı duyguları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.