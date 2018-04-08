AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi

SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'le ilgili son durum, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak'ta ne oldu, Hakurk'ta, Zaho'da ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi... Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire, ne oldu? 154. Ne dedik? Nereye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz girin biz de orada olacağız." dedi. Erdoğan, Siirt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresine katılarak, partililere hitap etti. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) karar çıktığını ve Siirt Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi'ni de kuracaklarını anlatan Erdoğan, birçok gencin Siirt'te ne yapıldığından haberinin olmadığını, üniversiteyi kendilerinin kurduğunu kaydetti. Siirt'in gençlerinin okumak için Türkiye'nin bir başka ucuna gitmesine gönüllerinin razı olmadığını, bu nedenle üniversiteyi kurduklarını bildiren Erdoğan, "Biz birileri gibi istismar siyaseti, gerilim ve çatışma siyaseti değil hizmet ve proje siyaseti güdüyoruz. Bugüne kadar asla hamaset yapmadık, popülist siyasete prim vermedik, birkaç oy daha fazla alacağız diye orta ve uzun vadede milletimize zarar verecek politikalara hiçbir zaman tevessül etmedik." diye konuştu.

- "Hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştık" Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa, onu hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Erdoğan, "Partimizin değil milletimizin geleceğini düşünerek, hesabi değil hasbi bir şekilde çalıştık çabaladık. Bizden önceki bazı idarecilerin kimi popülist hatalarına düşmemek için çok dikkatli hareket ettik." dedi. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi 'tekerrür' diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" şeklindeki dizelerini aktaran Erdoğan, "Evet, mesele bu. Tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi? İbret alınmayan, ders çıkarılmayan tarih ise tekerrür eder." ifadelerini kullandı. Salondakilerin, "Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker" şeklindeki şiiri okumaları üzerine, "Şimdi bunu niye okudular? Bizi bir daha götürsünler diye mi?" karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik dur, eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratlar üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onun için beraber yürüyeceğiz. Bak Fırat Kalkanı Harekatı'nı gördük, değil mi? Arkasından Afrin harekatını gördük, değil mi? İşte salona girerken bakayım son durum nedir diye, bir alayım dedim. Aldım ki Afrin'le ilgili son durum, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu. Peki Kuzey Irak'ta ne oldu, Hakurk'ta, Zaho'da ne oldu? Orada da etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Bitmedi. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de, vesaire... Ne oldu? 154. Ne dedik? Nereye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz girin biz de orada olacağız. Biz Siirt'in huzurunu kaçıranları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Siirt'i bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun. Nitekim bizden önce devleti yönetenlerin önemli bir kısmı geçmiş hatalarından ders almadılar." Partililerin "Reis bizi Afrin'e götür" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Biz devamlı toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, ondan sonra da sizi çağıracağım. 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' şair böyle diyor." karşılığını verdi.

Kendilerinden önce ülkeyi yönetenlerin geçmişten ibret almadıklarını ve ülkeyi popülizme kurban ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman vizyonsuzlukları, kimi zaman cesaretsizlikleri sebebiyle milletimize ağır faturalar miras bıraktılar. Burada yaşı 50'nin üstünde olan vatandaşlarımız çok iyi hatırlar. Bir dönem ülkede 'kıyak emeklilik' diye bir şey çıkardılar, hatırlayın. Şu anki ana muhalefetin başındaki zat o zaman neydi? SSK'nın Genel Müdürüydü. 8 yıl boyunca da bu kurumun başında genel müdürlük yaptı. İşte bu dönemde bu zatın da katkı sunduğu bir düzenlemeyle 34-35 yaşında insanlara emekli olma hakkı tanındı. Bay Kemal, sen yaptın bu işleri. Düşünebiliyor musunuz, insanın en verimli, en üretken yaşları olan 40'lı yaşlara bile varmadan yüzbinlerce vatandaşımız emekliye sevk edildi. Bunun bedelinin ne olduğunun hesabını yapıyor musun? Bakınız o dönem bizden kat be kat zengin Avrupa ülkelerinde insanlar 55-60 yaşına kadar çalışırken, üretirken, ekonomiye katkı sağlarken biz 35 yaşındaki insanları emekli ettik.