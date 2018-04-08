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AK Parti Siirt İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te 79 senede 7 kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirterek, kendilerinin 15 yılda 118 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, Siirt’i yatırımlarla ve projelerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te 79 senede 7 kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirterek, kendilerinin 15 yılda 118 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını, Siirt’i yatırımlarla ve projelerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te son 15 yılda 6,5 katrilyon yatırım yaptıklarını belirtti. Eğitimde 2 bin yeni derslik yaptıklarını anlatan Erdoğan, “Siirtli çocuklarımız okula gidebilsin diye ailelerine 187 trilyon eğitim desteği verdik. Bugün 14 bin öğrencisi olan Siirt Üniversitemizi ilimize kazandırdık. 3 bin 824 kişilik yükseköğretim yurtları açtık. 300 yataklı Siirt Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesinin de içinde olduğu 15 adet sağlık tesisini şehre kazandırdık. 13 adet sağlık tesisinin yapımı, 7 adet sağlık tesisinin proje, ihale ve arsa çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Siirt’i projelerle buluşturmaya devam edeceğiz”
İktidara geldiklerinde Siirt’te 7 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ancak buna 15 yılda 118 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini anlatan Erdoğan, “7 kilometre 79 senede, 15 senede işte bu. Ormanardı köprüsü ile Elence, Nasreddin ve Kezer köprülerinin restorasyonunu yaparak ihya ettik. Ilısu Barajı ses getirecek. Bunu da teröristler istemiyordu. Çünkü Ilısu Barajı geçiş yollarını kesiyordu. 6 adet yeni köprü yaptık. Toplam maliyeti 1,5 katrilyon olan ulaştırma projelerimiz devam ediyor. Siirt-Eruh yolunun yapımı devam ediyor. İnşallah proje 2 yıl içinde tamamlanacak. Hızla yapımı süren Silvan-Malabadi-Haydar yolu da sürüyor. 3 yıl önce geldiğimizde Siirt’e ikinci bir havalimanı yapacağımızı söylemiştik. Mevcut havalimanının dışında ikinci bir havalimanı değil. Mevcut havalimanımızın pistinin uzatılarak, iyileştirilerek hava trafiğine açılması çalışmaları devam ediyor. Şu anda yapılıyor. Bittiği andan itibaren iniş ve kalkışlarımız oradan olacak. Bu yaz mevsiminde seferler başlayacak. 4 içme suyu tesisini hizmete aldık. Bay Kemal bunu da bilmiyor, geçtiğimiz 15 yılda çiftçilerimize toplamda 436 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ah ah yalan makinesi ah. Önümüzdeki dönemde Siirt’i yatırımlarla, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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