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AK Parti Şile 6. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından: - "Her kademede milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Kongrelerimiz işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz bir gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şile 6. Olağan Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "Her kademede milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Kongrelerimiz işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz bir gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Şile Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şile 6. Olağan İlçe Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, kongrenin hayırlı olmasını dilerken, kurulduğu günden bu yana teşkilat bünyesinde hizmet verenlere şükranlarını sundu.

AK Parti'nin demokrasiden ekonomiye, her alanda Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üzerinde hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek inşallah daha uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Her kademede milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Kongrelerimiz işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz bir gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır. Türkiye'nin AK Parti'ye, AK Parti'nin geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran hizmetlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. İlçe ve il kongrelerimizin ardından Ankara'da toplanan büyük kongremizle nihayete erecek bu maratonu, milletimizin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkma bakımından en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum."

Erdoğan, kongrede görev üstlenecekleri de tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şile

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