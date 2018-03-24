AK Parti Şile 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yükümüz her zamankinden daha fazla. 2019'a kadar dinlenmemizi de çalışarak gerçekleştireceğiz. Çıtayı çok yükselttik, inşallah yüzde 51'i tüm Türkiye genelinde çok daha fazla aşacak oranları sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Kaya, Şile Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şile 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin kadınlar, gençler üzerinden siyaset yapan bir parti olmadığını, kadınlarla ve gençlerle birlikte, omuz omuza yol yürüyen bir siyasi hareket olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siyasi hayatımda bana desteği kadın kardeşlerim verdi" dediğini aktaran Kaya, "Bu kadar kadınlara değer veren, siyasette onların önünü açan, onlara yol açan bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. AK Parti, gençlere her zaman en fazla değer veren, gençlerin her zaman önünü açan bir siyasi hareket oldu." diye konuştu.
Kaya, 2019'da yerel ve genel seçimlerde, tüm meclislerde gençleri ve kadınları daha fazla görmek istediklerini ifade ederek, kadınların tüm milletin gönlüne girmek için mücadele verdiğini anlattı.
Türkiye'nin tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu haline geldiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara el uzattık. Türkiye'nin binlerce kilometre ötesinde Myanmar'da zulümden kaçan insanlara, bu ülkenin Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gidilmesi, dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Mazlumları görüyor ve onlara el uzatıyoruz. Dünyanın dikkatini çekiyoruz. Zulmün bitmesi için de her türlü siyasi girişim Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşti. Bugün Türkiye, Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında Arakanlı mülteci kardeşlerimize her gün sıcak yemek servisi yapıyor."
Kaya, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak için çalışacaklarını vurgulayarak, "Yükümüz her zamankinden daha fazla. Cumhurbaşkanımıza söz vermiş bir İstanbul teşkilatı olarak biz ancak çalışarak dinlenebiliriz. 2019'a kadar dinlenmemizi de çalışarak gerçekleştireceğiz. Çıtayı çok yükselttik, inşallah yüzde 51'i tüm Türkiye genelinde çok daha fazla aşacak oranları sağlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
- "Değişimin arkasında liderinin arkasında dimdik duran kahramanlar var"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı da Türkiye'nin insan hakları konusunda geldiği noktaya değinirken, 1999'da Ahmet Kaya'nın lince uğradığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle hapis yattığı, Merve Kavakcı'nın TBMM'de yemin ettirilmediği, 17 Ağustos Marmara Depremi meydana geldiğinde devletin deprem bölgesine ulaşamadığı örneklerini verdi.
Kavakcı, 23 Haziran 2015'te başı örtülü milletvekillerinin yemin ettiğini, 2017'de Bangladeş'e insani yardım için gittiklerinde Kızılay, AFAD, TİKA ve Türkiye'den yardım kuruluşlarının orada olduğunu dile getirerek, partililere şöyle seslendi:
"1999-2018... Ne değişti? Türkiye değişti, Türkiye'nin dünyadaki duruşu değişti. Yabancı liderler önünde süklüm püklüm duran liderler gitti. Devlet anlayışı değişti. Vatandaşa tepeden bakan, milleti ezen devlet anlayışının yerine 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sadece ümmetin değil, dünya mazlumlarının haklarını savunan bir lider geldi. Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bu değişti. Türkiye'de bunlar değişti. Bu değişimin arkasında liderinin arkasında dimdik duran kahramanlar var. O kahramanlar, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bu teşkilat."
Kongreye, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
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