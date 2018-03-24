AK Parti Şile 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yükümüz her zamankinden daha fazla. 2019'a kadar dinlenmemizi de çalışarak gerçekleştireceğiz. Çıtayı çok yükselttik, inşallah yüzde 51'i tüm Türkiye genelinde çok daha fazla aşacak oranları sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaya, Şile Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şile 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin kadınlar, gençler üzerinden siyaset yapan bir parti olmadığını, kadınlarla ve gençlerle birlikte, omuz omuza yol yürüyen bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siyasi hayatımda bana desteği kadın kardeşlerim verdi" dediğini aktaran Kaya, "Bu kadar kadınlara değer veren, siyasette onların önünü açan, onlara yol açan bir liderimiz olduğu için çok şanslıyız. AK Parti, gençlere her zaman en fazla değer veren, gençlerin her zaman önünü açan bir siyasi hareket oldu." diye konuştu.

Kaya, 2019'da yerel ve genel seçimlerde, tüm meclislerde gençleri ve kadınları daha fazla görmek istediklerini ifade ederek, kadınların tüm milletin gönlüne girmek için mücadele verdiğini anlattı.