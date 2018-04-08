İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle Trakya havzasında artan nüfus, büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil, yerli kaynakları değerlendirmek için, tüm Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceğiz." dedi. Albayrak, Mega Saray'da düzenlenen AK Parti Silivri 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un çehresi ve kaderi değişirken, AK Parti belediyeciliğinin değdiği ilçelerin başka bir sınıfa doğru bir hızla ilerlediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da hükümet tarafından ortaya konulan icraatı Silivrililerin gördüğünü ifade eden Albayrak, "3. Havaalanı, 3. Köprü, hepsinin ötesinde Kanal İstanbul diyoruz. Bundan en çok nasiplenip başka bir lige çıkacak ilçeler dediğimizde, Çatalca ve Silivri hakikaten ayrışıyor. Çatalca ve Silivri ayrışırken, belediyesi bizde olmayan bu ilçelere soruyorum, biz teşkilat olarak içimize sindiriyor muyuz? O zaman çok net şunu söylememiz lazım. Bugün artık AK Parti'de siyaset yapmak, önümüzdeki seçimlerde daha çok oy alıp, hizmete talip olmanın ötesinde bir noktaya ulaştı." diye konuştu.

AK Parti'de siyaset yapmanın, ülkenin bekasını savunmak, gerekirse canını feda etmekle eş düzeye eriştiğini dile getiren Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Siyaset rakiplerle yapılır. Rakip diye yarıştığımız belediye, bunun sahip oluduğu parti, bu partinin söylemi, duruşu ülkenin bir cendereden geçtiği, ateş çemberinden geçtiği bu günlerde, ihanet içinde olan yapılarla kol kola yürüyen CHP'nin içinde bulunduğunu görüyor muyuz? Afrin'de bir savaşla karşı karşıyayız. Mehmetçik'imiz canını feda edecek şekilde ülkenin bekası için her gün operasyondan operasyona koşuyor. Ötesinde bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanı, iktidarı, hükümeti bir savaş veriyor. Olay bir hükümet, parti savaşı değil. Ülkenin bekası ise eğer bu ülkedeki tüm siyasi kurumlar yek vücut olmalı. Bakıyorsunuz MHP, konu vatansa dimdik bir duruş sergiliyor. CHP nerede pozisyon alıyor? Hapislerde ihanet içinde olan FETÖ'cüler başta olmak üzere, ihanet içinde olan terör örgütü mensupları olmak üzere söylem, eylem, duruş olarak CHP kimle yürüyor, bunu görüyoruz değil mi? Esas önemli nokta bu."

Albayrak, AK Parti siyasetini, hizmet anlayışını tekrardan Silivri'ye getirmenin ötesinde, bir kurtuluş savaşının içinden geçilen bu günlerde Silivri'deki köylerde, merkezin dışında oturan tüm vatandaşların, oynanan bu ihanet senaryolarının farkında olması için bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. - "Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceğiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına değinerek, "Bu hafta diyorlar '60 yıllık bir rüya'. Ben de diyorum ki bırakın 60 yıllık, 100 yıllık, 100'lerce yıllık hayalleri hayata geçiren bu ülkede bu güçlü liderliğin en ön safında yer alan Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömür ile ilgili sözlerine ilişkin, şunları söyledi: "Bir video attı arkadaşlar. Bir de baktım ki bu ana muhalefet kendi teşkilatına vatan haini diyor. Trakya'da, Eskişehir'de yerli kömürün çıkarılıp, yerli kaynaklarla ülke istihdamına, ekonomisine, cari açığına bir merhem olsun diye, bu iktidarın yerli ve milli kaynak stratejisini baltalamak için bir şeyler yapıyor. Bir videoya baktım dediğine, bir de baktım sahaya inenlere.

Sadece Trakya havzasında 2 milyar ton, 2-3 bin kalori kömürümüz var. Peki biz ne diyoruz yerli ve milli kaynak olarak? Bunları değerlendirmemiz lazım değil mi? 40 milyon ton ithal kömür mü alalım, dışarı para mı verelim? Yoksa bu kaynakları en çevreci, en kaliteli, en kurumsal imkanlarla, en profesyonel şekilde ekonomiye, istihdama mı kazandıralım? Biri ayrı çalıyor, biri ayrı çalıyor." Albayrak, bu dönemde de özellikle Trakya havzasında artan nüfus, büyüyen ekonomi, OSB, artan enerji tüketimi ihtiyacı noktasında da ithal değil, yerli kaynakları değerlendirmek için tüm Trakya havzasını en etkin şekilde değerlendireceklerini ifade etti. - "Hedefimiz, yüzde 60'ın üstü" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da gelecek iki seçimin çok önemli seçimler olduğunu, 2019'un AK Parti'nin kutlu yürüyüşünde, 2023 yürüyüşünde bir milat olduğunu vurguladı. Silivri'nin, eskiden AK Parti belediyeciliğiyle buluşmuş bir ilçe olduğunu, bu ilçeyi yeniden AK Parti belediyecilik anlayışıyla kavuşturmanın zamanı geldiğini belirten Kaya, yerel yönetimlerde yeniden Silivri'yi almak için kapı kapı dolaşacaklarını ifade etti.

Yeni kadronun heyecan ve coşkuyla evlere gireceğini ama en önemlisi AK Parti'nin yaptıklarını anlatarak, gönülleri kazanacaklarını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir dava. Biz bu davaya inanan AK kadrolar olarak, liderimizin arkasında dim dik yürüyeceğiz. Çünkü 2019'da hem yerelde hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bizim çok başarılı olmamız lazım. Artık çıtayı yükselttik. Yüzde 50'ler değil hedefimiz. Hedefimiz, yüzde 60'ın üstü. Yenilenen kadrolarımızla birlikte durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yüzde 60'ların üzerinde bir oyla İstanbul'da sandıkları patlatacağız." - "Dünyanın da artık hesap sorması lazım" Kaya, AK Parti'nin bugün sadece Türkiye'nin umudu bir siyasi parti değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiş bir parti olduğunu anlattı. Dünyanın zalimlere, bu zulmü reva görenlere hesap sorma vaktinin gelip geçtiğini ifade eden Kaya, "İnsanlık onurunu ayaklar altına alan savaşın belli kuralları var. Onu da çiğneyen ve kimyasal saldırılar yapanlara dünyanın da artık hesap sorması lazım. Orada öldürülen, mazlum yavrularımız, kadınlarımız... Rabbim onlara rahmet eylesin. Bir an önce oradaki dramın bitmesini umuyoruz." dedi.