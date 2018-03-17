AK Parti Şişli 6. Olağan Kongresi

Yasa tasarısının geçen hafta TBMM'de kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Muş, "Yasa ittifak ve seçim güvenliğine yönelik bir düzenleme. Türkiye'de seçim güvenliğini çok daha mükemmelleştiren, vatandaşın verdiği oyu, iradesinin sandığa yansımasını ciddi bir şekilde yasal olarak güvence altına alan bir tasarı." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin, "Bu yasa, ittifak ve seçim güvenliği ile ilgili düzenlemedir. Türkiye'de seçim güvenliğini çok daha mükemmelleştiren, vatandaşın verdiği oyu, iradesinin sandığa yansımasını ciddi bir şekilde yasal olarak güvence altına alan bir tasarı." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bu düzenlemeye CHP ve HDP'nin karşı çıktığını ifade ederek, "Neden karşı çıkıyorlar? Birisi doğuda PKK'nın desteklemesiyle beraber parlamentoya giren parti, bundan rahatsız. Çünkü artık, halkın iradesini sandığa yansımasına baskı yapan silahlı teröristlerin etki alanı tamamen kırıldı. Bu yasayla beraber halk özgür bir şekilde iradesini sandığa yansıtacağı için rahatsız." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemeye karşı olan ana muhalefet partisi CHP'nin şimdiden tezvirat yapamya başladığını aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Peki onlar neden rahatsız? Onlar şundan rahatsız, seçim sistemiyle alakalı bugünden bir tezvirata başlandı. Efendim fazla zarf gelmiş. İşte 120-180 yaşında yaşıyor görünen insanlar varmış gibi beyanatlarla beraber 'En iyisi biz seçimleri boykot edelim, seçimlere girmeyelim' gibi ifadeler kullanmaktadırlar. Aslında bu CHP için bir acı sonu tabanına anlatmak için içinde girdiği bir süreçten başka bir şey değildir. CHP, 2019 seçimlerini alamayacağını gördüğünden itibaren bu propagandayı yapmaktadır. Bundan dolayı, Şişli İlçe Teşkilatımız ile sandıklarda müşahitlerimizle beraber mutlak bir şekilde tam kadro orada olmak durumundadır. Neden? Hem bizim oyumuzu hem diğer siyasi partilerin aldığı oyu hakkıyla çetelesi tutulup güvenli şekilde seçim kurullarına teslimini sağlamak bizim en asli görevimiz. Bunu yapmalıyız ki, CHP her seçim olduğu gibi 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminin akşamında da mızıkçılık yapacak bir malzeme ve materyal elinde bulamasın ve seçimleri yine genel merkezde karanlıklar içerisinde kabul etsin."