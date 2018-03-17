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AK Parti Şişli 6. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: - "Türkiye'nin bu iki operasyonu (Fırat Kalkan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı) Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hesabı olan herkesin hesabını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu" - "Türkiye milli insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA) üretti. İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini sağlama da en önemli milli kazanımlarımızdan birisidir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fırat Kalkan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin bu iki operasyonu Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hesabı olan herkesin hesabını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu." dedi.

Cemal Reşit Rey Kongre Salonunda düzenlen AK Parti Şişli 6. Olağan İlçe Teşkilatı Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Her şey Türkiye İçin" sloganı ve düşüncesiyle kurulduğunu, bu yoldan hiç sapmadıklarını ve bu şekilde siyaset yaptıklarını anlattı.

Yazıcı, Türkiye tarihinin darbeler tarihi olduğunu ifade ederek, "Çok partili siyasi hayatımızda her 10 yılda bir darbe olmuş. 60, 71, 80, 97, 2007'de teşebbüs var ve 15 Temmuz en alçak darbe. Son ikisi hariç, diğer bütün darbeler amacına ulaşmıştır." dedi.

Türkiye'nin 2016 yılında yaptığı Fırat Kalkanı Operasyonu ve 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile Orta Doğu'da dengeleri değiştirdiğini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu iki operasyonu Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hesabı olan herkesin hesabını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu. Beklemedikleri bir şeydi. 'Türkiye nasıl yaptı bunu?' diyorlar. Türkiye'nin gücü olmasaydı yapabilir miydi? Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayi ihtiyacı bakımında yüzde 70 oranında dışa bağımlıydı. İHA'ları İsrail'den alıyorduk. Yedek parça ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu. Türkiye milli insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA) üretti. İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini sağlama da en önemli milli kazanımlarımızdan birisidir. Milli gemi ve milli helikopterimizi de ürettik. Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığını yüzde 30'lara indirdik. İşte yerli ve milli olmak budur."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıllık bir aradan sonra yeniden partinin genel başkanı olması dolayısıyla yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirterek, "Partimizi 2019'a götürecek AK kadroları belirliyoruz. Heyecanlıyız, sevinçliyiz, coşkuluyuz. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Hayırda yarıştır. Bundan dolayıdır ki, AK Parti’de kongrelerin kazananı olur ama kaybedeni olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Şenocak, yerel seçimlerin yapılmasına bir yıldan bile az bir süre kaldığını anımsatarak, hem yerel hem genel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ise Şişli'de yapılan güzel çalışmaların Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu söyledi.

Büyükşehir belediyesi olarak İstanbul genelinde yaptıkları hizmetlerden bahseden Uysal, "İnşallah 2019'da Şişli'de AK Parti belediyeciliğini başlatacağız. Şişli sadece Nişantaşı'ndan ibaret değil." dedi.

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı

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