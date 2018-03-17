AK Parti Şişli 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fırat Kalkan'ı ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin bu iki operasyonu Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hesabı olan herkesin hesabını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu." dedi.

Cemal Reşit Rey Kongre Salonunda düzenlen AK Parti Şişli 6. Olağan İlçe Teşkilatı Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Her şey Türkiye İçin" sloganı ve düşüncesiyle kurulduğunu, bu yoldan hiç sapmadıklarını ve bu şekilde siyaset yaptıklarını anlattı.

Yazıcı, Türkiye tarihinin darbeler tarihi olduğunu ifade ederek, "Çok partili siyasi hayatımızda her 10 yılda bir darbe olmuş. 60, 71, 80, 97, 2007'de teşebbüs var ve 15 Temmuz en alçak darbe. Son ikisi hariç, diğer bütün darbeler amacına ulaşmıştır." dedi.

Türkiye'nin 2016 yılında yaptığı Fırat Kalkanı Operasyonu ve 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile Orta Doğu'da dengeleri değiştirdiğini kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu iki operasyonu Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta hesabı olan herkesin hesabını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu. Beklemedikleri bir şeydi. 'Türkiye nasıl yaptı bunu?' diyorlar. Türkiye'nin gücü olmasaydı yapabilir miydi? Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayi ihtiyacı bakımında yüzde 70 oranında dışa bağımlıydı. İHA'ları İsrail'den alıyorduk. Yedek parça ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu. Türkiye milli insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA) üretti. İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini sağlama da en önemli milli kazanımlarımızdan birisidir. Milli gemi ve milli helikopterimizi de ürettik. Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığını yüzde 30'lara indirdik. İşte yerli ve milli olmak budur."