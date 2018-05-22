AK Parti adaylarının, Türkiye'nin her yerinde göz dolduran, kendi seçim bölgeleriyle bütünleşmiş, seçmenler tarafından sevilen isimler olduğunu anlatan Özlü, "Listelerde bizim farkımız bir kez daha ortaya çıktı. 126 kadın aday gösterdik, adaylarımızın yaş ortalaması 44. Yine 45 yaşın altında 57 adayımız var. Kadınıyla, genciyle 24 Haziran seçimlerine damgamızı vuracağız. AK Parti'nin aday listeleri yıldız gibi parlıyor." diye konuştu.

"Ben bazı bakan arkadaşlarımla birlikte listelerde yer almadım. Elbette bu durum sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri. Seçim süresi boyunca diğer illerde genel merkez tarafından bana verilecek görevlerin dışında Düzce'de olacağım. Seçim çalışmalarına adaymışım gibi çalışacağım. AK Parti siyaseti, koltuk siyaseti değil dava siyasetidir. Bizim siyasetimiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin siyasetidir. Seçimler boyunca bakanlığımızın devam eden projelerini takip edeceğim. Bunun yanında partimizin bana verdiği görevleri, her yerde, 81 ilimizde aday arkadaşlarım için çalışacağım, koşturacağım. İhtiyaç duyulan her yerde hazır olacağım."

- "Bizim partimizde kırgınlık olmaz, geçmişte de olmadı"

Bakan Özlü, gazetecilerin, aday gösterilmeyenlere çağrısının olup olmadığını sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bizim partimizde asla kırgınlık olmaz. Bizim buradaki her bir arkadaşımızın geçmişte aday adaylığı vardır, listede gösterilmemiştir. Bunlardan birisi de benim. 2011'de ben aday adayıydım, listede gösterilmedim, geldim, çalıştım. Bakın bugün bakanlık yapıyorum. Hiç kimse aday gösterilmediği için daha az değerli değildir, hiç kimse aday gösterildiği için, diğerlerine göre çok daha üstün, değerli değildir. Bizim her bir aday adayımız, bizim için dava arkadaşımızdır, çalışma arkadaşımızdır. Hepsi son derece değerlidir. Dolayısıyla bizim partimizde kırgınlık olmaz, geçmişte de olmadı."

Özlü, açıklanan aday listelerinin ve seçimlerin hayırlı olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

